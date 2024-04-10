محافظ جنوب سيناء يقدم التهنئة للمواطنين بعيد الفطر

أجرى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة الطور، تضمنت "منطقة الكورنيش، شارع 306، ومقصد العائلة"، لمتابعة استعدادات المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وحرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين، وقدم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه جرى تجهيز ساحة كبرى باستاد الطور الرياضي، لإقامة شعائر صلاة العيد به، وسط أجواء احتفالية.

وأوضح أنه جرى توفير كافة الخدمات بالمناطق الترفيهية، وعلى الشواطئ، لاستقبال المواطنين وزائري المدينة خلال احتفالات العيد، مع تكثيف الحملات المرورية، وعمل محاور مرورية، لإحداث سيولة في مناطق تجمع المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وعدم ترك المخلفات في الساحات والشواطئ، والالتزام بوضعها في صناديق القمامة الخاصة بها، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها أمام روادها من مختلف المحافظات.