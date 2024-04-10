ختام الدورات الرمضانية والمسابقات الدينية بمركز شباب طيبة

استعدادا لعيد الفطر

اختتمت اليوم ،مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة فاعليات الدورات الرمضانية بمركز الشباب بجميع انحاء المحافظة ، كما انتهت من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ، حيث نفذت من خلال مركز شباب " طيبة " التابع لفرع شباب العامرية حفل ختام الدورات الرمضانية وتكريم الفائزين وتكريم حفظة القرآن الكريم،

حيث تعد الرياضة جزءا هاما في استراتيجيه بناء الإنسان والتي تعد جزء أساسي من رؤية مصر ٢٠٣٠.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة‏، بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين ،وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ،و السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، بالعمل علي تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية و التدريبات الرياضيه و الانشطه الفنية والكشفيه والثقافية و العلميه داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم .

كما تم ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب " برج العرب الجديد" التابع لفرع شباب شرق لرياضة سباعى كرة القدم حسب الخطة السنوية للمركز.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار العمل علي تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية و التدريبات الرياضيه و الانشطه الفنية والكشفيه والثقافية و العلميه داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم .

وفي سياق متصل تقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية باستعدادات مكثفة لمبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، حيث استعد مركز شباب الشهيد مهيد الهوارى لاستقبال صلاة العيد و كذالك الاحتفالات والأنشطة والبرامج والفعاليات المزمع تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك وكذا إطلاق اليوم الترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي بمراكز شباب، وإدخال البهجة والسعادة لهم بعيد الفطر المبارك، من خلال الألعاب والأدوات الترفيهية اللازمة، وكذلك توزيع هدايا للأطفال وأهالينا بالقرى والنجوع الواقعة في النطاق الجغرافي بالمراكز.

ويتم تنفيذ اليوم الترفيهي بمراكز شباب، تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب "، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وجدير بالذكر ان وزير الشباب والرياضة، قد وجهه برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة علي تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكافة المنشآت الشبابية والرياضية ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.