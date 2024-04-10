موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا على نظيره أتلتيكو مدريد لخوض مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل بعد إقضاء إنتر ميلان من دور الـ16 بينما تأهل بوروسيا دورتموند على حساب آيندهوفن الهولندي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند..

يستقبل ملعب سيفتاس ميتروبوليتانومعقل الروخي بلانكوس مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند، وذلك مساء اليوم الأربعاء عند دقات الساعةالتاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تذاع مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports HD 2 وسيتولى التعليق الصوتي المعلق المصري علي محمد علي.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ..

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: هيرموسو - أكسيل فيتسل - جابرييل

الوسط: لينو - ساؤول - كوكي - دي بول - مولينا

الهجوم: ماركوس ليروينتي - ألفارو موراتا

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع..

حراسة المرمى : كوبل

الدفاع: ماتسين - زوله - رايرسون - شلوتربيك

الوسط: إيمري تشان - سابيتزر - براندنت

الهجوم: سانشو - فولكروج - رويس