باريس سان جيرمان وبرشلونة.. التكافؤ سمة تاريخ المواجهات المباشرة في دوري أبطال أوروبا

فصل جديد من مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يتجدد اللقاء بينهما مساء اليوم الأربعاء في ربع نهائي المسابقة القارية.

يستضيف ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة مساء غدا الاربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبرشبكة "beIN Sports" المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التكافؤ سمة تاريخ المواجهات

تقابل باريس سان جيرمان وبرشلونة في 12 مباراة سابقة في دوري أبطال أوروبا، تقاسم فيها الفريقين الفوز بواقع 4 انتصارات لكل منهما وتعادلا في 4 مواجهات أخرى.

وتأهل باريس سان جيرمان، إلى ربع النهائي من النسخة الحالية بدوري أبطال أوروبا على حساب ريال سوسييداد بينما كان تأهل برشلونة بعد عبور حاجز نابولي.