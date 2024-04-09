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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

في ليلة العيد ..بيراميدز يكستح الجونة برباعية نظيفة ويخطف صدارة دوري نايل

بيراميدز
بيراميدز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا هاما وكبيرا على نظيره فريق الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على إستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري نايل .

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مصطفى فتحي ينهي صيامه التهديفي في لقاء بيراميدز والجونة

وتقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول للمباراة. 

ومع بداية الشوط الثاني سجل إبراهيم عادل الهدف الثاني في الدقيقة 56 ، ثم أضاف رمضان صبحي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وقبل نهاية المباراة خطف محمود عبدالحفيظ الهدف الرابع في الدقيقة 87 .

وبهذة النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة التاسعة والعشرون في صدارة جدول ترتيب دوري نايل بفارق نقطة عن إنبي الوصيف ، فيما يتوقف الجونة عند المركز السابع برصيد 22 نقطة. 

ولعب بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من...
حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي 

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - دودو الجباس

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