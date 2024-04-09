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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى فتحي ينهي صيامه التهديفي في لقاء بيراميدز والجونة

مباراة بيراميدز والجونة
مباراة بيراميدز والجونة

أنهى مصطفى فتحي نجم فريق بيراميدز صيامه التهديفي بعدما نجح في تسجيل هدف فريقه الأول أمام الجونة في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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بيراميدز يتفوق على الجونة بهدف في الشوط الأول من دوري نايل

وسجل مصطفى فتحي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد مجهود فردي رائع ليودع الكرة في الشباك.

وكان مصطفى فتحي قد غاب عن التهديف منذ مباراة المصري في ديسمبر الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

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