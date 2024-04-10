بالأسماء.. ننشر الترتيب العام للسيارات الأكثر ترخيصاً خلال "مارس"

شهد التقرير الشهري الذي أصدرته المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الخاص بشهر مارس، مفاجآت جديدة، حيث تضمن قائمة بـ"الترتيب العام للعلامات التجارية الأكثر ترخيصاً" بوحدات المرور على مستوى الجمهورية.

هيونداي تتصدر

وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والذي أعلنته مؤسسة الأهرام الشقيقة، وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، فإن علامة هيونداي الكورية الجنوبية تصدرت قائمة العلامات التجارية -"ملاكي، أتوبيسات، نقل"-الأكثر ترخيصاً في وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.

تصدرت العلامة الكورية الجنوبية هيونداى قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا (الملاكي – الأتوبيسات – الشاحنات) بمختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى، بعدما تمكنت من ترخيص 802 مركبة.

شيفروليه في المركز الثاني

وجاءت علامة شيفروليه فى المركز الثاني من القائمة بعدد مركبات مرخصة بلغ 763 مركبة.

كيا في المركز الثالث ومرسيدس رابعاً

وفي المركز الثالث من قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس، جاءت علامة كيا بإجمالي 722 مركبة، تلتها «مرسيدس» رابعًا بنحو 625 وحدة، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

وحصدت علامة تويوتا اليابانية المركز الخامس مسجلة نحو 620 مركبة، بينما جاءت علامة «إم جى» في المركز السادس بعدد مركبات مرخصة بلغ 512 مركبة.

شيري في المركز السابع

ووفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات جاءت علامة «شيري» في المركز السابع بـ419 مركبة.

واقتنصت علامة فولكس فاجن فى المركز الثامن بعدما تمكنت من ترخيص 380 مركبة، وتلتها «نيسان» فى المركز التاسع بإجمالى 366 مركبة.

ميتسوبيشي في المركز العاشر

وحلت علامة ميتسوبيشى اليابانية، فى المركز العاشر بالقائمة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 338 مركبة خلال شهر مارس الماضي.

حالة من الركود

ويشهد سوق السيارات المصري حالة من الركود عقب زلزال انهيار الأسعار الذي ضرب مختلف العلامات التجارية، عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى القضاء على السوق السوداء، وتراجع أسعار العملة بالسوق الموازية، فضلاً عن صفقة رأس الحكمة التي انعشت خزانة الجولة مليارات الدولارات.