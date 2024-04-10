ليلة "الوقفة" عيد في الإسكندرية.. زحام شديد بالشوارع

تشهد محافظة الاسكندرية حالة من الزحام الشديد على الكافيهات ومحلات الاطعمة للاحتفال ليلية العيد او الوقفة كما يسميها المصريون وهى لها طقوس مختلفة حيث يقبل الشباب على محلات الكشرى والفلافل .

وكانت "وقفة العيد" اسم يطلق على اليوم الذي يسبق يوم العيد مباشرة، حيث تمت تسميته بهذا الاسم ارتباطاً بعيد الأضحى، حيث يقف الحجاج على جبل عرفة في اليوم الذي يسبق أول أيام عيد الأضحى فيما يعرف بـ"وقفة عرفة"، ومن هنا أطلق عليه يوم الوقفة، وارتبطت بعدها تسمية اليوم الذي يسبق أول أيام العيد بيوم الوقفة بالنسبة لعيد الفطر أيضاً.

تشهد ليلة الوقفة سهرات شبابية وتجمعات كبيرة فى المقاهى والكافيهات، حيث يسهرون للصباح قبل التوجه لأداء صلاة العيد في الساحات، حاملين معهم الهدايا لتوزيعها على بعضهم بعد الصلاة،

وتتوجه الشباب الى محلات بحرى لتناول الكشرى والفلافل والارز باللبن احتفالا بوقفة العيد مع الاصدقاء والاقارب واخرين يقومون بقضاء ليلة الوقفة للتنزه على الكورنيش حتى مسجد مرسى ابو العباس لحجز اماكن للصلاة للعيد واخرين يتوجهون الى محلات التسالى ،ارتفع الإقبال على محال التسالي والحلوى بأسواق الإسكندرية،

ترصد الوفد احتفالات السكندرين ليلة الوقفة

إقبال كبير محلات التسالي

يقول محمد نعيم صاحب محل تسالى: يشهد اليوم ليلة وقفة عيد الفطر المبارك اقبال شديد من المواطنين مؤكدا إن حالة من الركود سيطرت على محال "التسالي " خلال شهر رمضان، أنه أمر معتاد خلال الشهر الكريم، إلا أن الإقبال على شراء التسالي تزايد مع بلوغ الأسبوع الرابع من الشهر وحلول عيد الفطر المبارك ،نستعد من بعد يوم 15 رمضان لاستقبال الزبائن الراغبين في شراء مستلزمات العيد من ”التسالي والشيكولاته والبونبون والمكسرات وغيرها"، فنعمل على توفير كل ماهو مطلوب بجودة عالية واسعار متفاوته تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.

زحام محلات الكشرى

قال احمد ياسر طالب : ليلة الوقفة هى العيد عندنا لاننا نخرج لاستمتاع بيها اكثر من ايام العيد لان ثلاث ايام العيد تكون استقبال الاسر والمعايدة ولكن ليلة الوقفة هى ليلة الاصدقاء والاحتفال مع بعض والتنزه والخروج للسهر حتى صلاة العيد ونذهب عقب الفطار مباشرا لقضاء ليلة الوقفة العشاء بمحلات الكشرى وهى تكون بالحجز لان يوجد زحام شديد ثم بعد ذلك نذهب للتحلية بالارز باللبن والحلويات ونجلس على الكافية بالكورنيش للاستمتاع بهواء البحر حتى موعد اذان الفجر ونستعد عقب ذلك لصلاة العيد.

الوقفة عيد السكندرين

قال نادر السيد موظف: ليلة الوقفة هى العيد كله بالنسبة لنا خاصا الرجالة المتزوجه ينتهزون فرصة ليلة الوقفة للالتقاء الاصدقاء الذين لم تتقابل معهم منذ عدة شهور بسبب ضغوط الحياة والعمل وطلبات الاسرة لم نجد وقت لقضاء يوم مع اصدقاءنا وننتظر يوم ليلة الوقفة بفارغ الصبر فهو بمثابة العيد لدينا نخرج انا واصدقائى معا للعشاء والجلوس على الكافتريا حتى الصبح وثم نتوجه لصلاة العيد الفطر وعقب ذلك كل منا يعود للاسرته لنخرج لزيارة موتاهم فى المقابر لانها هذه العادة من العادات التى فتحنا اعيننا عليها من اباءنا واجدادنا ولم تنقطع منذ زمن بعيد لانها تعتبر صلة رحم لمن هم سبقونا للدار الاخرة واشراكهم معنا فى العيد.

ليلة الوقفة موسم المحلات

قال محب هلال صاحب محل: ليلة الوقفة تمثل لينا هى الموسم كله اللى يعوضنا ضعف الاقبال فى شهر رمضان تعتبر ليلة الوقفة هى باب رزق يفتح لنا من وسع لان الشباب والعائلات تحضر لقضاء ليلة الوقفة لاستمتاع بالعشاء على البحر واضاف أن الكبدة الاسكندراني والفلافل والباذنجان من أهم أكلات الإسكندرانية ليلة العيد، لافتا إلى أنهم يتجهو بشكل عام إلى الوجبات التي لم يتمكنو من تناولها خلال شهر رمضان، منوها أنه من الأماكن التي يفضلها الطبقة الأعلي ماديا، المعمورة والمنتزه ومؤخرا برج العرب.