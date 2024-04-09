حق عرب الحلقة الأخيرة|نهاية مأساوية بعد مقتل صباح وسقوطها بين أحضان السويركي

شهدت الحلقة الأخيرة مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، بمعرفة المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي بأن النبوءة لم تكون سوى خدعة، قام بها العراف فهيم بالتعاون مع شقيقه عطوة، والذي يجسده الفنان أحمد صيام، وكان يريد أن يقطع نسله من الحياة، وهو من سلط أشخاصا يطلقون النار عليه وجعله يشك فى عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي لكي يتخلص منه.

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 30 والأخيرة على قناة ON Drama، وذهبت حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، إلى عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، واعتذرت له عن تخليها عنه وزواجها من المعلم عبدربه، ولكن عرب لم يتقبل حديثها وأن قصتهما قد انتهت ومن المستحيل أن يتزوجها، وأنه لا يحب سوى أنغام، والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة جمال نجل المعلم عطوة ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود، بعد وفاته، وشمت شقيقه المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي في المعلم عطوة وأن وفاة نجله شىء بسيط أمام ما فعله معه وحرمانه من ابنه الحقيقي وهو عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، وأمره المعلم عبدربه بأن يرحل من منطقة المغربلين عقابًا له، وأن يبتعد عنه.

واعترف المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي إلى عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي بأنه ابنه بالفعل وأن ادعاء العراف فهيم كان خاطئًا، ولكن عرب السويركي لم يوافق على حديثه وأن ما يقوله خوفًا من قتله فقط وأنه أناني ولا يفكر سوى فى نفسه، وطالبه بعمل تحليل للتأكد من نسبه، وأن يعتذر من المعلمة صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، وهو ما نفذه داخل الحارة وأمام أهلها وطلب السماح منها.

وقتلت منى ابنة حسنية الداية للمعلمة صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، وأخذت بثأر والدتها، واحتضنها عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي أثناء لحظتها الأخيرة وهي غارقة في دمائها، وكشفت نتائج تحاليل الـ DNA عن تطابق تحاليل عرب السويركي مع المعلم عبدربه وأنه ابنه الحقيقي.



مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 30

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 30، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والثانية الساعة الثالثة عصرًا.



كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 30، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا أما الثانية الساعة الخامسة والربع صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضها من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.



أبرز أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13

وقرر عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي الزواج من حبيبته حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعد انفصلا عن بعضهما الفترة الماضية، ولكنه قرر أن يسامحها بعدما توهمت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي أنها ستعيش قصة حب مع عرب السويركي.



وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بمحاولة حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الرجوع والتواصل مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه لم يجيب عليها، وبدأ رحلته فى استرجاع ذكرياتهم.

وحاول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فى اعطاء ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي الفرصة للعودة لخطيبها ويجسده الفنان تامر شلتوت وخاصة أنه من عائلة نسب كبيرة، ولكنها رفضت.

شهدت أحداث الحلقة عن سنوسرت الأول، خلال مشهد جمع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أثناء إتمام صفقة بيع قطع آثار، وواجه تراجع من رجل الأعمال أثناء التبادل ورفض دفع المبلغ المالي مقابل الأثار، حتى يطمئن ويتأكد أن الآثار حقيقية وتعود لمقبرة سنوسرت الأول بالفعل، وهو ما وافق عليه المعلم عبدربه بسبب الوسيط بينهما وهو الدجال فهيم في الشرقية، ويطلق عليه اسم مولانا.



موعد عرض إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 10

وتذاع الحلقة 10 من مسلسل حق عرب الليلة على شاشة قناة ON Drama، في الساعة 9 مساءً، إضافة لعرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT، بالتزامن مع عرضها على قنوات ON ودون فواصل إعلانية.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.



واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.



قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.