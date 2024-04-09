صيد العقارب الحلقة الأخيرة| نهاية سعيدة لعائلة ضرغام بعد إنجاب غادة عبدالرازق

شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، على ضغط ياسين الغول زناد المسدس لإطلاق النار على المهندس شريف، لكنه يتفاجئ بعدم وجود رصاص، ليتضح أن زوجته عايدة "الفنانة غادة عبد الرازق" أخرجت الخزنة من المسدس حتى لا يتعرض زوجها لارتكاب جريمة قتل، إلى جانب قدوم الحكومة للقبض على المهندس شريف الغزولي.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، كشف الحكومة تورُّط المهندس شريف في قتل علي ضرغام، بعدما تتبعت خط سيره في ليلة الحادثة، إلى جانب اعتراف المهندس شريف بقتله علي ضرغام، وتوضيح الطريقة التي قتله بها، وكيف عطل الكاميرات لإخفاء جريمته، لتلقي الشرطة القبض عليه.

من الأحداث الأخرى التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 هي وفاة الحاج إسماعيل الغول، أثناء وجوده بجانب صديقه الحاج حسن ضرغام، بعد أن شعر بآلام شديدة في رأسه وطلب قهوة، وقبل أن يتناولها فارق الحياة، ليبكيه الحاج حسن ضرغام بحرقة شديدة، كما تضمنت الحلقة فتح سميحة "الفنانة سيمون" طليقة الحاج إسماعيل الغول لدار أيتام، إلى جانب ولادة نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام، وخروج عفاف زوجة علي ضرغام من السجن.

كما شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب إنجاب الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق، طفل وطفلة إلى جانب استقبال مصطفى ضرغام للشيخ توبة في فيلته، ليعطيه مبلغ مليون جنيه كتبرع للجمعية الخيرية التي يدير شؤونها، لينتهي المسلسل على هذه الأحداث.

مسلسل صيد العقارب



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 30

موعد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 28 الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 مساءًا.

كما تُذاع إعادة الحلقة 30 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق، هو ذهاب سميحة "سيمون" زوجة الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولي" ووالدة سامح "أحمد ماجد" إلى الدكتورة عايدة في مكتبها، لتتفاجأ بها الأخيرة وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ليزداد ترقب الجمهور للأحداث القادمة من مسلسل صيد العقارب.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق معرفة الحاج إسماعيل الغول أمر زواج حفيده أدهم 'أحمد الشامي" من نورا "ريم المصري" حفيدة الحاج ضرغام"أحمد ماهر"، وهو ما أسعده ونال إعجابه؛ كونه اعتبرها ضربة جديدة عائلة الحاج حسن ضرغام تلهيهم عن البحث عن سامح ابنه.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام "عبدالرحمن علي"، تخبره بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما غواها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة على خديها وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.



تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق، هو اكتشاف زواج نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام من أدهم حفيد الحاج إسماعيل الغول، وهو ما كشفته والدتها بعدما وجدت في حقيبة اليد الخاصة بها شريط برشام منع الحمل، لتواجهها بعدما جنّ جنونها وتعرف منها أنها تزوجت من أدهم وهو الشخص الذي تحبه، مبررة ذلك أنها تزوجته في الحلال ولم ترتكب إثمًا

واستكمالًا لهذه المفاجأة شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق حديث مصطفى نجل الحاج حسن ضرغام مع شقيقته فاطمة التي تتهم ابنتها نورا بأنها ارتكبت ذنبًا كبيرًا بزواجها، مؤكدًا لها أن ابنتها لم تفعل شيئًا خاطئًا بل تزوجت في الحلال، واختارت البُعد عن أرض الصراع التي يقعون فيها جميعًا بتحريض من الشيطان.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 في نهاية الأحداث إرسال الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق رجالها لمراقبة والد أدهم لكونه الشخص الوحيد الذي يعرف مكان أدهم ونورا بعدما تزوجا واختفيا سويًا.



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا، على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.



أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.