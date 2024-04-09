تعادل مثير بين آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

إنتهت المباراة النارية بين آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بالتعادل بهدفين لكل فريق في مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

تقدم ارسنال في بداية الأمر عبر لاعبه بوكايو ساكا بعدما سجل التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

قبل أن يرد سيرج جنابري بهدف التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 18، ليعود البافاري في اللقاء، ثم سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ هدف الفريق الثاني في الدقيقة 32، ليتقدم البافاري بهدفين لهدف عبر ركلة جزاء.

الشوط الثاني

بدأ آرسنال الشوط الثاني بإستحواذ وسيطرة على وسط الملعب بينما حافظ بايرن ميونخ على أسلوبه الدفاعي مع الإعتماد على المرتدات السريعة.

حاول آرسنال إختراق دفاعات الفريق البافاري بشتى الطرق الا أنه لم ينجح في فك التكتل الدفاعي.

في المقابل شكلت انطلاقات الخطير ليروي ساني إزعاجاً كبيراً لدفاعات آرسنال حتى تم استبداله بقرار مفاجئ من المدرب توخيل.

منح خروج ساني أريحية كبيرة لآرسنال الذي كثف ضغطه الهجومي ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 76.

بعد الهدف إنتقل الاستحواذ لبايرن ميونخ في وسط الملعب بحثاً عن إستعادة تقدمه في اللقاء، لتشهد الدقائق الأخيرة اثارة كبيرة.

وأهدر بايرن ميونخ فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث على بعد أمتار من شباك أصحاب الأرض قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.