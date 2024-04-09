وكيل صحة قنا يعلن جاهزية المستشفيات لعيد الفطر المبارك

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، بقنا بفرض حالة الإستعدادات القصوي بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة سواءاً المستشفيات العامة ، المركزية والنوعية إستعداداً لعيد الفطر المبارك.

وأشار بدران إلي خطة مديرية الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك من حيث توافر الفرق الطبية بالإستقبال والأقسام المختلفة بالمستشفي وجاهزية المعامل والتحاليل وتوافر أرصدة كافية من فصائل الدم المختلفة. وأضاف بدران إلي توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات والأمصال المختلفة بالإستقبال.

وأوضح إلي تأكد المستشفيات من تواجد النوبتجية من الأطباء والتمريض والفرق المعاونة بالمستشفيات طوال أيام العيد ، التأكيد على نظافة المستشفيات و مكافحة العدوى بها.

وأكد بدران علي تنفيذ خطة الوزارة وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بفرض حالة الإستعداد بكافة منافذ الخدمة الصحية طوال العيد.

وعلى صعيدا متصل أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تجهيز ٣٢٠٨ مسجد بمختلف قرى و مراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك ، فضلا عن تجهيز ١٠٠ ساحة لإقامة صلاة العيد طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف.

و أضاف الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن الساحات التي جرى تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك كائنة في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، ومستعدة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، بالإضافة إلى أنه سيتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة لتأدية صلاة عيد الفطر، منوهًا بالالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. وأشار جبر ، إلي انه سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاه بنصف ساعة ، كما سيتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام وكذلك السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك .

كما بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، ببرقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء نصها " يسعدني و يشرفني أن ارفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسى و بالإنابة عن أبناء محافظة قنا بحلول عيد الفطر المبارك ، داعيا الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا ، ويعيده على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وليتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من أهداف، حفظكم الله لمصر زعيما و قائدا لها " .

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، و الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ، و المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، و المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ .