شروط التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية 2024

حددت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو شروط التقديم لجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية (ICM) للعام الحالي 2024.

وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية (ICM) والتي تأسست عام ٢٠٢٢، وتم تعديلها عام ٢٠٢٣.

وتمنح جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية لأي فرد أو مجموعة أو منظمة من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر والجنس والدين.

ولفتت منظمة اليونسكو إلى أن لجنة فرز الأعمال تقوم بفحص أهلية المنظمة المرشحة، وصحة الإنجازات، وصحة المعلومات الواردة في الوثائق المُقدمة.

وأشارت اليونسكو إلى أن جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية تمنح مرة واحدة في السنة بقيمة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى شهادة الجائزة وميدالية.

ويشترط للحصول على جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية المساهمة في التنمية والمشاركة الاجتماعية للشباب والنساء من خلال أنشطة التدريب على الفنون القتالية والدفاع عن النفس؛ بهدف اكتشاف ودعم المُمارسات الجيدة في مجال تعليم فنون الدفاع عن النفس في جميع أنحاء العالم.

شروط الحصول على جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية

وذكرت منظمة اليونسكو أنه سيتم اختيار الفائز بجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض بعد فرز الأعمال وفقًا لشروط الجائزة والمتمثلة في أن يكون المرشح نجح في:

مساعدة الشباب على التغلب على الظروف الصعبة من خلال تعليم الفنون القتالية. تحسين حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الاجتماعية من خلال تعليم الفنون القتالية للنساء. خلق بيئة آمنة في المجتمعات المحلية من خلال أنشطة تعليم الفنون القتالية. تمنح جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية لأي من ممارسي فنون قتالية أو مجموعة أو منظمة من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر والجنس والدين، وفي حالة اختيار ممارس فنون قتالية قد توفى، تمنح الجائزة لزوجة الفائز.

وللتقديم في جائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية وللمزيد من المعلومات عنها يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: www.icmprize.org

في موعد غايته 20 مايو 2024، مع موافاة اللجنة الوطنية بنسخة من الأوراق المُقدمة على البريد الإلكتروني التالي قبل موعد غايته 10 مايو من الشهر ذاته حتى يتسنى للجنة الوطنية المُتابعة والتنسيق مع القسم المُختص باليونسكو.

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