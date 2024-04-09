"غنيم" يفاجئ عنابر مستشفى الجراحات الجامعى بطنطا



" غنيم " يفاجئ عنابر مستشفى جراحات الجامعى بطنطا ويطمئن على المصابين الغزاويين

عاطف دعبس

في اخر يوم برمضان وقبل لحظات من أذان المغرب فاجأ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عنابر مستشفى الجراحات لمتابعة سير العمل بمستشفى الجراحات الجديدة وقطاع العنايات المركزة والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

‏وتفقد التجهيزات للمستشفيات خلال فترة عيد الفطر المبارك

ورافقه الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي

وأشاد - غنيم - بحسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية ،

كما اطمن عميد طب طنطا على الجرحى والمصابين من الغزاويين والذى تم علاجهم بمستشفى الجراحات وعددهم 22 فلسطينا وخرج منهم 12 بعد تقديم الخدمات العلاجية لهم على أعلى مستوى

وخضعوا جميعهم لعدد من العمليات الدقيقة وخمسة منهم اجرى لهم الدكتور غنيم جراحات بالعيون

ولم يغادر عميد الطب قبل تناول الافطار مع الاطقم الطبية وقدم لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك

كما شدد على رفع حالة الطوارئ القصوى خلال أجازة العيد