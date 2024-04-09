أمريكا: وقف إطلاق النار في غزة حال إطلاق حماس سراح المحتجزين

أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه يتوقع وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمتد لأسابيع إن أطلقت حماس سراح المحتجزين وإسرائيل جاهزة لذلك، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن رد حماس على اقتراح التهدئة غير مشجع حتى الآن، مستطردا أنه " نتابع التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بوعوده فيما يتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة"، وهواجسنا ما زالت مستمرة فيما يتعلق بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية .. وسنرد حسبما يقتضي الأمر".

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، أن اسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بموعد لعملية عسكرية محتملة في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة.

وصرح بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إلى جانب نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، "كلا، ليس لدينا أي موعد لعملية، على الأقل، موعد تبلغناه من الإسرائيليين"

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي قوله إنه تم السماح لعدد 400 شاحنة بالدخول إلى غزة يوم الاثنين، وهو أكبر عدد منذ السابع من الأول الذي اندلعت فيه الحرب.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير بعد أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.

قالت منظمة الأمم المتحدة إن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام توصيل المواد الغذائية إلى قطاع غزة، هي الأكبر مقارنة بما تفرضه من إجراءات أخرى لعرقلة وصول المساعدات بشكل عام.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأكد ليركه أن تعطيل وصول المواد الغذائية لقطاع غزة يتزامن مع مجاعة تلوح في أفق القطاع، مشيرا إلى أن معدل رفض المواد الغذائية المتجهة إلى شمال القطاع يساوي 3 أضعاف معدلات الرفض التي تواجهها المساعدات الإنسانية الأخرى.

وقال المتحدث الأممي إن 70 في المئة من سكان شمال قطاع غزة يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة.

ولفت إلى أنه لا معنى للإحصائيات التي تتحدث عنها هيئة "كوغات" التابعة للجيش الإسرائيلي حول المساعدات، مشيرا إلى أن الشاحنات التي يتم الحديث عنها لا تحمل أكثر من نصف سعتها وهو ما يعني أن عدد الشاحنات لا يعكس حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع فعليا.