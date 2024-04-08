ضوابط احتساب غياب طلاب الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط احتساب غياب طلاب الدبلومات الفنية المطبق عليهم منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية البدنية على أنه يشترط لدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ألا تقل نسبة الحضور الطالب عن 75 في المائة من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية يصرف النظر عن سبب الغياب.

وحددت وزارة التربية البدنية حالات الغياب كليا في وحدتين، بالدور الثاني وهو عملية إعادة تقييم الطالب (غير الجدير) الذي لم يجتز وحدة أو وحدتين في الدور الأول أو كان متغيبا فيهما على أن يكون التقييم شاملا لجميع مخرجات التعلم لكل وحدة ويحق للطالب التقدم للبرنامج العلاجي اختياريًا بعد سداد الرسوم المقررة لها.

وحددت الغياب كليا في أكثر من وحدتين، للطالب المتغيب عن التقييم أو الذي لم يجتز أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني، ويعتبر راسبا ويتم إعادة الوحدات التي تغيب عنها أو لم يجتزها في العام الدراسي التالي.

كما حددت الغياب كليا/ عدم اجتياز وحدة في الدور الثاني، للطالب الذي لم يجتاز وحدة في الدور الثاني يعتبر راسيا ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط، ويتم احتساب نسب الحضور المقررة على هذه التقدم للتقييم النهائي الرسوب في عامين متتاليين.

وبالنسبة للطالب الراسب لعامين متتاليين في ذات الصف في المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية يحق له التقدم للامتحان من الخارج على نظام العمال طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في الفترة من 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير.

ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

