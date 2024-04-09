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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يتقدم على مانشستر سيتي في الشوط الأول

رودريجو
رودريجو

انتهى الشوط الأول من موقعة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، بتقدم الملكي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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تقدم مانشستر سيتي من خلال برناردو سيلفا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، بينما تعادل ريال مدريد عن طريق كامافينجا في الدقيقة 12، فيما تقدم الميرينجي بالهدف الثاني من خلال رودريجو جوس في الدقيقة 14.
وتقرر خوض موقعة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ال 17 من أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، أكانجي، جفارديول، 
خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.
خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، هالاند.

بينما يأتي على مقاعد البدلاء: إيدرسون، كارسون، دوكو، دي بروين، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، ماتيوس نونيز، بوب، ريكو لويس.

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