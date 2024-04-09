المجلس العسكري في النيجر يضاعف أمره برحيل القوات الأمريكية

ضاعف المجلس العسكري الحاكم في النيجر، من مطالبته بانسحاب القوات الأمريكية ، مما وجه ضربة لمصالح واشنطن الأمنية في النيجر الساحل.

المجلس العسكري الحاكم في النيجر

في الشهر الماضي ، قائد عسكري وأمر الجنرال عبد الرحمن تياني القوات الأمريكية بالمغادرة بعد إنهاء اتفاق عسكري.

ويتمركز ما لا يقل عن 650 عنصرا أمريكيا في النيجر لمراقبة النشاط الجهادي.

وفي بيان صدر يوم الأحد، قال المجلس العسكري في النيجر إنه لم يستفد من الاتفاق العسكري الأمريكي لأنه "تبين أنه صفقة أحمق".

واتهمت الولايات المتحدة لاستغلال النيجر والتدخل في شؤونها الداخلية وتسعى للسيطرة على علاقاتها الخارجية.

كيف يمكننا التحدث عن مصالح النيجر ، عندما يتمركز الأمريكيون هنا رفض تزويدنا بإحداثيات قواعد الإرهابيين الذين الحداد علينا يوميا، كيف يمكننا الحديث عن مصالح النيجر عندما لا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية دفع كوبيك واحد، وحدة مالية روسية للنيجر لتمركز قواتها على أراضينا؟"

الدولة الأمريكية وزارة الخارجية والبنتاغون قللا من شأن رفض النيجر للجيش ، قائلا إن المحادثات بين البلدين مستمرة.

بدا المجلس العسكري في النيجر في البداية أن لديه موقفا إيجابيا تجاه الولايات المتحدة ، لكنه تحول إلى روسيا بعد قطع العلاقات مع فرنسا العام الماضي.

قال مسؤول كبير في البنتاغون للكونجرس، إن الولايات المتحدة لم تتلق طلبا رسميا من المجلس العسكري في النيجر لمغادرة البلاد ، قائلا إنها تلقت إشارات متضاربة حول ما إذا كان مئات الجنود الأمريكيين هناك لم يعودوا موضع ترحيب.

وأضافت سيليست والاندر مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب،أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر لم يطلب رسميا من الجيش الأمريكي المغادرة حتى الآن.

وتابع والاندر إن CNSP قالت إن اتفاقية وضع القوات ، التي تحدد شروط الوجود العسكري الأمريكي في بلد ما ، أصبحت الآن لاغية وباطلة.

ومع ذلك ، قالت إن المجلس العسكري "أكد لنا أن القوات العسكرية الأمريكية محمية ولن تتخذ أي إجراء يعرضها للخطر".

ولدى الجيش الأمريكي نحو 650 جنديا وعدة مئات آخرين من أفراد الدعم لا يزالون في النيجر التي كانت في الماضي مركزا مهما لعمليات مكافحة الإرهاب. لكن في يوليو تموز الماضي أطاح جنود متمردون بالرئيس المنتخب ديمقراطيا وبعد أشهر طلبوا من القوات الفرنسية المغادرة.

وكشف والاندر إن الولايات المتحدة تواصل البحث عن طرق للقيام بعمليات ضد المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة.

وفي النيجر، تم توحيد الأفراد الأمريكيين إلى حد كبير في قاعدة واحدة ويواصلون إدارة عمليات الطائرات بدون طيار، لكن تلك العمليات تقتصر على حماية القوات، حسبما قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ.

وقال سينغ: "هناك محادثات جارية مع CNSP لمناقشة الطريق إلى الأمام".

ودفع التحول السريع في العلاقات بعض المشرعين الأمريكيين إلى التساؤل عن كيفية تحول النيجر من حليف استراتيجي إلى أن يديرها المجلس العسكري في مثل هذا الوقت القصير.

وقال الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، إن المعلومات المضللة لعبت دورا كبيرا في النيجر وفي عدد من الحكومات التي سقطت عبر منطقة الساحل في السنوات الأخيرة.

وقال لانغلي إن هناك أكثر من 600 مليون شخص في جميع أنحاء القارة على وسائل التواصل الاجتماعي الآن ، مقارنة بأقلية صغيرة جدا كان بإمكانهم الوصول إليها قبل عقد واحد فقط.

وقال لانغلي إن روسيا أشبعت هذا الجمهور بشكل نشط واستراتيجي بالمعلومات المضللة، ما نعلمه ، قانون النزاع المسلح والحكم الذي يقوده المدنيون يفشل لأنه يغرق".