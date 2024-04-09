"الطاحونة الحمراء".. رحلة للكشف عن أسرار الصراع داخل النفس البشرية

اختتمت فرقة القاهرة المسرحية العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" الذي قدمته لمدة 6 ليال على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

صراعات بشرية

العرض عن نص "الطاحونة الحمراء" للكاتب الأسترالي باز لورمان، وتدور أحداثه حول تجارب الحياة بما تحمله من صراعات بشرية في هذا العالم المزدحم بالقسوة، الذي يتصارع فيه الجميع بغرض الحصول على المال وحب التملك.

وأوضح مخرج العرض حسام التوني أن العمل المسرحي يعد بمثابة تجربة جديدة بمسرح الثقافة الجماهيرية، حيث تم تقديمه في قالب استعراضي غنائي "لايف"، ليصور كيف تدور أحداث الحياة الأشبة بالطاحونة التي تدور فتطحن ما يدور بين رحاها دون هوادة.

"الطاحونة الحمراء" أداء محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو أمين، حازم الزغبي، محمد أبو على، ميرنا موسى، نهى مندور، أحمد أبو الغيط، روجيه مايكل، قطب محمد، إعداد مسرحي أحمد حسن البنا، دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، ديكور وملابس نهاد السيد، تأليف موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، كيروجراف محمد بحيرى، هندسة صوتية عمر زيكو، ماكياج رامي جمال، مخرج منفذ أسامة جميل، ومساعد مخرج أبانوب سعيد.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتم تقديمه بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية.

قومية سوهاج تقدم "اللعبة" على مسرح نادي المحليات

من ناحية أخرى ، قدمت فرقة قصر ثقافة سوهاج المسرحية أولى ليالي العرض المسرحي "اللعبة" على مسرح نادي المحليات، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن نص "اللعبة القاتلة" للكاتب السويسري فريدريش دورنمات⁩، ويروي قصة مسافر تتعطل سيارته بقرية غريبة ويقرر أهلها استضافته لليلة، ويقنعونه باللعب معهم داخل محكمة، ليفاجأ بأن ما يحدث حقيقة ويحكم عليه بالسجن لأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن تعاقب عليها الإنسانية.

ويطرح العرض عدة تساؤلات أهمها هل الجرائم الإنسانية يمكن التملص منها حتى ولو لم يعاقب عليها القانون؟ ومن يتحمل أوزارها؟، أم أن الأمر في النهاية يتعلق بالضمير الإنساني!

اللعبة" سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، أشعار محمد علي حسن، ألحان بهاء صبحي، إعداد وإخراج مصطفى إبراهيم السيد.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، ويستمر عرضه بالمجان حتى 15 أبريل الحالي.