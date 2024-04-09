أولى أعراض خرف أجسام ليوي وارتباطها باضطرابات النوم

خرف أجسام ليوي هو السبب الثالث الأكثر شيوعًا للخرف. وينجم عن كتل صغيرة مستديرة من البروتين تتراكم داخل الخلايا العصبية في الدماغ، وفقا لمايو كلينيك، يمكن أن تكون مشاكل النوم أحد أعراض أجسام ليوي.

وقد تكون مصابًا باضطراب سلوك حركة العين السريعة أثناء النوم (REM)، مما قد يتسبب في تمثيل أحلامك جسديًا أثناء النوم.

أضافت مؤسسة النوم الوطنية علامات نموذجية لاضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة والتي تشمل الحركة الجسدية للأطراف أو حتى الوقوف والمشاركة في الأنشطة التي تتضمن المشي، ولكن من المهم ملاحظة أن اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة ليس علامة دائمًا.

السبب الدقيق غير واضح، لكن الدراسات أظهرت أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب مشاكل في النوم.

بحثت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة اضطرابات النوم في مرض الخرف.



بدأت الدراسة: "تشير الدلائل إلى أن المرضى الذين يعانون من الخرف مع أجسام ليوي (DLB) قد يعانون من اضطرابات النوم أثناء الليل أكثر من المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر (AD)."

ويعد اضطراب النوم الليلي أكثر شيوعًا في حالات خرف أجسام ليوي المشخصة سريريًا مقارنةً بمرض الزهايمر المشخص سريريًا.

وخلصت الدراسة إلى أن الاعتلال المصاحب لاضطراب النوم الليلي مع الهلوسة والإثارة واللامبالاة كان أعلى في الخرف مع أجسام ليوي منه في مرض الزهايمر.

ما هو خرف أجسام ليوي

خرف أجسام ليوي هو النوع الثاني الأكثر شيوعًا بين أنواع الخَرَف بعد داء الزهايمر، تظهر ترسُّبات البروتين المعروفة بأجسام ليوي في الخلايا العصبية في الدماغ، وتؤثر ترسُّبات البروتين في مناطق الدماغ المسؤولة عن التفكير والذاكرة والحركة. تُعرَف هذه الحالة المرضية أيضًا باسم خَرَف أجسام ليوي.

يسبِّب خرف أجسام ليوي انخفاضًا في القدرات الذهنية التي تتدهور تدريجيًا بمرور الوقت، قد يرى مرضى خرف أجسام ليوي أشياء غير موجودة، ويُعرف ذلك بالهلاوس البصرية، ولكنهم قد يتعرضون كذلك لتغيُّرات في الانتباه والتركيز.

قد يشعر مرضى خرف أجسام ليوي بأعراض مرض باركنسون قد تشمل الأعراض تصلُّب العضلات وبطء الحركة وصعوبة المشي ونوبات رُعاش.

ويتسم خرف أجسام ليوي بتراكُم البروتينات في كتل تُعرف باسم أجسام ليوي، ويرتبط هذا البروتين أيضًا بمرض باركنسون، وتتكون لدى الأشخاص الذين لديهم أجسام ليوي في أدمغتهم أيضًا اللويحات والحُبيكات المرتبطة بداء الزهايمر.