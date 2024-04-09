ختام فعاليات مبادرة "المنفذ- كل يوم حكاية" لدعم الأسر الأكثر احتياجاً

اختتمت فعاليات مبادرة "المنفذ- كل يوم حكاية"، التي أقيمت على مدى 30 يوماً خلال شهر رمضان المبارك، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة واسعة لكبرى الشركات والمؤسسات.

ونجحت المبادرة التي تنظمها مجموعة فوكس، للعام الثاني على التوالي، في إعداد أكثر من 50 ألف كرتونة مواد غذائية، تم توزيعها على المناطق والأسر الأكثر احتياجاً في نحو 20 محافظة، فضلاً عن تجديد 50 مطبخاً بمحافظة الفيوم.

وقال كريم مكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس، ومؤسس المبادرة إن "المنفذ"، تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف ربوع مصر، ومن منطلق زيادة الوعي بمفهوم المسئولية المجتمعية، وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشروعات التنموية المجتمعية، وفي ضوء رؤية مصر2030.

وأضاف "مكي"، إن المبادرة انطلقت هذا العام برعاية مجموعة متميزة من الشركات والمؤسسات الكبرى في مقدمتها “مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، وشركة نستله مصر، وبنك القاهرة، ومجموعة تعمير للتطوير العقاري، وشركة زانوسي”.

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية في ڤودافون مصر، "أشعر بالفخر للمشاركة في مبادرة المنفذ، فهي تهدف إلى تقديم الغذاء للأسر المحتاجة، وهذا يسعدني بشكل شخصي ويؤكد الدور الريادي الذي يمكن أن تقدمه الشركة لدعم المبادرات الرائدة التي تعنى بتنمية المجتمع المصري وتسعى لتحسين حياة الناس، فهدفنا الرئيسي في مؤسسة ڤودافون مصر للتنمية المجتمع هو جعل الحياة أفضل للجميع، ونحن نعمل بجدية لتحقيق ذلك من خلال تبني مبادرات تهتم بجودة حياة المواطنين وتعليمهم وتطوير مهاراتهم. بالعمل معًا وبتفاني، نسعى لتحقيق أحلامنا المشتركة في بناء مجتمع أفضل وأكثر ازدهارً"ا.

وأوضح طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، «نحن فى نستله نؤمن بأهمية ترك أثر إيجابي في حياة الأفراد، وخلق قيمه مضافة للمجتمعات التي نعمل بها من منطلق دورنا كقطاع خاص في أن نعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات والمؤسسات التى تسهم فى خدمة المجتمع».



وصرح ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة الكترولكس جروب: “سعداء بالمشاركة في مبادرة المنفذ من خلال علامتنا التجارية زانوسي عن طريق تعبئة الكراتين الغذائية هذا بجانب توفير المطابخ بالأجهزة الكهربائية اللازمة ، وذلك حرصاً منا على المساهمة في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك، كجزء من إستراتيجيتنا التي تهدف إلى النهوض بالمجتمعات التي نعمل بها، ونسعى دائما إلى تقديم نموذج محفز لتعزيز أوجه المشاركة المجتمعية لشركات القطاع الخاص والعاملين في مختلف المجالات".

وأكد والي دولاتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تعمير للتطوير العقاري، إن دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، يأتي في ضوء إستراتيجية مجموعة تعمير، الخاصة بالتوسع في أنشطة المسئولية المجتمعية لتخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحاً أن الظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية تتطلب مضاعفة هذه الجهود لتخفيف الأعباء عن غير القادرين.