للنساء.. كيفية منع ظهور حب الشباب على الحاجبين

هل تعلم أن ارتداء النظارات يمكن أن يسبب حب الشباب على حاجبيك؟ كما تحدث خبراء الأمراض الجلدية عن الأسباب الأخرى للمشاكل في هذه المنطقة من الوجه.

في أغلب الأحيان، يظهر حب الشباب على الوجه والظهر والكتفين، ولكن في بعض الأحيان يمكن العثور عليه في أماكن غير عادية، مثل منطقة الحاجب في هذه الحالة، سيكون من المفيد معرفة أسباب حب الشباب بالضبط وكيفية الوقاية منه، وهذا هو بالضبط ما تحدث عنه أطباء الجلد ذوو الخبرة من المملكة المتحدة.

الاستخدام المكثف للمكياج مثل ظلال العيون يمكن أن يؤدي إلى ظهور بثور الحاجب ويمكن أيضا أن يكون سببها منتجات العناية بالشعر ويجب أن نتذكر أن الحواجب تتراكم فيها كمية كبيرة جدًا من الأوساخ، لذا فهي تحتاج أيضًا إلى التنظيف والغسل بانتظام، تمامًا مثل الشعر الموجود على رأسك وإذا كنتِ تضعين المكياج، فإن حاجبيك يحتاجان إلى رعاية يومية.



النظارات القذرة التي تستخدمها كل يوم يمكن أن تدخل البكتيريا إلى منطقة الحاجب، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب وإذا قام الشخص بفرك وجهه ومنطقة العين بشكل متكرر، فإن ذلك يحفز إنتاج الزهم، والذي يسبب أيضًا حب الشباب ولهذا السبب من المهم جدًا الحفاظ على نظافة نظاراتك.



بعد إجراء عملية نتف الحواجب التجميلية، يصبح الجلد الموجود تحتها أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب وإذا قمت بوضع المكياج مباشرة بعد النتف، فإنك تسد المسام الحساسة أفضل طريقة للوقاية من حب الشباب في هذه الحالة هي استخدام غسول خاص يساعد في تخفيف آثار النتف على البشرة الحساسة.

ما هو حب الشباب

حب الشباب حالة جلدية تظهر عند انسداد جُريبات شعرك بالزيوت وخلايا الجلد الميتة. فتظهر الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور. يشيع حب الشباب أكثر بين المراهقين وإن كان يُصيب الأشخاص من جميع الأعمار.

توجد علاجات فعالة لحب الشباب، لكن قد يستمر حب الشباب لفترة طويلة. تلتئم البثور والتحاديب ببطء، وعندما تبدأ واحدة منها في الاختفاء تظهر أخرى جديدة فجاءة.

قد يتسبب حب الشباب في الإصابة بضائقة انفعالية وظهور نَدَبات على الجلد حسب شدة كل حالة. كلما بدأت العلاج مبكرًا، قل خطر إصابتك بمثل هذه المشكلات.