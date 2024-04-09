أهم 6 علامات واضحة لنقص البوتاسيوم في الجسم

يلعب البوتاسيوم دورًا كبيرًا في الحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم وتنظيم وظائف القلب، ولهذا السبب فإن نقص البوتاسيوم يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مختلفة، بما في ذلك مشاكل في الجهاز الهضمي.



تشنجات عضلية

عندما تنخفض مستويات البوتاسيوم، تضعف وظيفة العضلات، مما يؤدي إلى الضعف والتشنجات، إذا تركت هذا دون مراقبة، فقد يتسرب المحتوى الخلوي لاحقًا، مما يؤدي إلى تلف العضلات. وهذا يعني أن مستوى التشنج والألم سيزداد.





عدم انتظام ضربات القلب

يتم التحكم في عمل عضلة القلب عن طريق نظام توصيل خاص يؤدي نقص البوتاسيوم إلى تعطيل تقلصات القلب، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.





مشاكل في الجهاز الهضمي

لا يدرك الكثير من الناس أن الإمساك والانتفاخ الزائد يمكن أن يكونا من علامات نقص البوتاسيوم، ونقص هذا المعدن يسبب خللاً في عضلات الأمعاء، مما يؤثر على مشاكل المعدة.





الإغماء والدوخة

تحدث بسبب اضطراب توازن الماء والكهارل في حالة نقص البوتاسيوم وكل هذا يؤدي إلى زيادة إفراز البول من الجسم وانخفاض ضغط الدم وغالبًا ما تكون مثل هذه الاضطرابات مصحوبة بالإغماء والدوخة.





كثرة التبول

وبما أن الكلى لا تحافظ على مستويات كافية من توازن السوائل والكهارل بسبب نقص البوتاسيوم، فإن هذا يؤدي إلى فقدان الماء الزائد ونتيجة لذلك، يبدأ الشخص في زيارة المرحاض في كثير من الأحيان ويشعر بالعطش - وهي الأعراض الشائعة لنقص بوتاسيوم الدم.





تساقط الشعر

يؤدي نقص البوتاسيوم إلى تراكم الصوديوم الزائد حول بصيلات الشعر، مما يتعارض مع امتصاص العناصر الغذائية المفيدة الأخرى اللازمة لنمو الشعر لذلك، فإن زيادة تناول البوتاسيوم يمكن أن يساعدك على مكافحة تساقط الشعر.

انخفاض البوتاسيوم

يشير انخفاض البوتاسيوم (نقص بوتاسيوم الدم) إلى انخفاض مستوى البوتاسيوم في مجرى الدم عن المعدل الطبيعي. فالبوتاسيوم يساعد في نقل الإشارات الكهربائية إلى خلايا الجسم. وهو ضروري لعمل الخلايا العصبية والعضلية بشكل صحيح، وخاصةً خلايا عضلة القلب.

وعادةً ما يتراوح مستوى البوتاسيوم في الدم من 3.6 إلى 5.2 مليمول لكل لتر (مليمول/لتر). وقد يكون الانخفاض الشديد في مستوى البوتاسيوم (أقل من 2.5 مليمول/لتر) مهددًا للحياة ويتطلب رعاية طبية عاجلة.

هنالك العديد من الأسباب وراء انخفاض البوتاسيوم (نقص البوتاسيوم في الدم). يتمثل السبب الأكثر شيوعاً وراء فرط فقدان البوتاسيوم عبر البول في الحبوب الموصوفة طبياً لزيادة التبول. غالباً ما يتم وصف أنواع الأدوية المذكورة التي تُعرف أيضاً بحبوب الإماهة أو الحبوب المُدرِّة للبول للأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض في القلب.