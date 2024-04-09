يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا ، وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة مرتقبة تجمع الثنائي ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مباراة بمثابة نهائي مبكر للبطولة نظرا لقوة الفريقين.

يدخل فريق ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه في الموسم الحالي، ويرغب في استغلال عامل الأرض، كون المباراة الأولى في ملعبه، وتحقيق الانتصار، قبل مواجهة الإياب في إنجلترا.

ويقدم ريال مدريد مستويات مميزة، خلال الموسم الجاري، بمختلف المسابقات، ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث نجح في الانتصار بآخر مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني، أمام أتلتيك بلباو، بثنائية دون رد، ليواصل ابتعاده بصدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، برشلونة، الوصيف، بـ 67 نقطة.

أما مانشستر سيتي فيقدم هو الآخر مستويات مميزة، خلال الموسم الجاري، إلا أن هناك منافسة صعبة يواجهها في بطولة الدوري الإنجليزي، وسط صراعًا كبيرًا مع آرسنال ومانشستر سيتي.

ويرغب مانشستر سيتي مواصلة طريقه في الحفاظ على لقبه، الذي حققه للمرة الأولى في التاريخ بالموسم الماضي، ويستهدف الخروج بنتيجة إيجابية خارج قواعده.

ووصل ريال مدريد، إلى ربع النهائي بعدما تغلب على لايبزيج الألماني في الدور الماضي 2-1 في مجموع المباراتين، بينما حجز مانشستر سيتي مقعده في ربع النهائي على حساب كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 14 لقبًا، بينما ظفر السيتي بلقبه الأول في تاريخه الموسم الماضي، ويسعى لتحقيق لقب ثان.

يدخل فريق ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه في الموسم الحالي، ويرغب في استغلال عامل الأرض، كون المباراة الأولى في ملعبه، وتحقيق الانتصار، قبل مواجهة الإياب في إنجلترا.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

ويقدم ريال مدريد مستويات مميزة، خلال الموسم الجاري، بمختلف المسابقات، ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث نجح في الانتصار بآخر مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني، أمام أتلتيك بلباو، بثنائية دون رد، ليواصل ابتعاده بصدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، برشلونة، الوصيف، بـ 67 نقطة.

أما مانشستر سيتي فيقدم هو الآخر مستويات مميزة، خلال الموسم الجاري، إلا أن هناك منافسة صعبة يواجهها في بطولة الدوري الإنجليزي، وسط صراعًا كبيرًا مع آرسنال ومانشستر سيتي.

ويرغب مانشستر سيتي مواصلة طريقه في الحفاظ على لقبه، الذي حققه للمرة الأولى في التاريخ بالموسم الماضي، ويستهدف الخروج بنتيجة إيجابية خارج قواعده.

ووصل ريال مدريد، إلى ربع النهائي بعدما تغلب على لايبزيج الألماني في الدور الماضي 2-1 في مجموع المباراتين، بينما حجز مانشستر سيتي مقعده في ربع النهائي على حساب كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 14 لقبًا، بينما ظفر السيتي بلقبه الأول في تاريخه الموسم الماضي، ويسعى لتحقيق لقب ثان.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

وسبق أن تقابل ريال مدريد ضد مان سيتي من قبل خلال 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كانت الغلبة فيها للفريق الإنجليزي، حيث انتصر مانشستر سيتي 4 مباريات، فيما كان الفوز من نصيب ريال مدريد خلال 3 مواجهات، وخيم التعادل على 3 لقاءات.

وكان الصدام الأخير بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في نصف نهائي الموسم الماضي، تعادل ريال مدريد 1-1 في الذهاب وانتصر الفريق الإنجليزي في الإياب 4-0.

ويعد الفرنسي كريم بنزيما هو هدف تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد، بتسجيله 6 أهداف بقميص الفريق الملكي.