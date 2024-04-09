كورة لايف .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم .. يلا شوت

كورة لايف .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم .. يلا شوت ، وبعد انتهاء مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي شهدت منافسة مثيرة ومستوى عال من الأداء، ينتقل الآن البطل المغمور إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، حيث تتزايد الإثارة والتشويق في هذه البطولة الأقوى في العالم بعد انتهاء كأس العالم.

ريال مدريد يظل عملاقًا في عالم كرة القدم الأوروبية، حيث يعتبر ملكًا لأوروبا الأول بحصوله على 14 لقبًا من كؤوس دوري أبطال أوروبا. يأتي ريال مدريد إلى هذه المرحلة بعد تخطيه عقبة لايبزيج في دور الـ16 بإجمالي نتيجة 2-1، ليواجه الآن تحديًا جديدًا مع حامل اللقب.

مانشستر سيتي، الحامل للقب، يعد واحدًا من أقوى وأصعب الفرق في أوروبا في العقد الحالي. بعد أداء متميز في دور المجموعات، تمكن السيتي من تجاوز كوبنهاجن بنتيجة مجموعية 6-2 في مباراتي الذهاب والإياب. لذا، من المتوقع أن تكون مباراة اليوم تحديًا شديدًا للطرفين، وتشبه أكثر إلى نهائي مُبكر.

المواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي لن تكون سهلة لأيٍ من الفريقين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتقدم نحو المربع الذهبي. تجتمع القوة والمهارة والخبرة في هذه المباراة المرتقبة، ومن المؤكد أن الجماهير ستشهد عرضًا كرويًا مثيرًا في ملعب سانتياجو برنابيو.

بالتالي، يتوقع أن تكون مباراة اليوم جذابة للغاية، حيث يتنافس الطرفان على المضي قدمًا نحو اللقب الأغلى في أوروبا. ستكون هذه المواجهة تحديًا حقيقيًا وفرصة لكل فريق لإثبات نفسه والتقدم في مسار البطولة بالتفوق والإبداع في كل دقيقة من المباراة.

متى موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الشامبيونزليج.