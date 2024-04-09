فريق الرعاية الأساسية يتفقد الوحدات الصحية بمركز قفط

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بقيادة الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بمراجعة أعمال الوحدات بمركز قفط، للتأكد من جاهزيتها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح بدران أن الفريق أجري جولته بوحدة الكلاحين ووحدة القلعة، حيث تأكد الفريق من تواجد الفريق الطبي المناوب بالوحدات وإلتزامهم بتقديم خدمات الرعاية الأولية والوقائية اللازمة.

وأضاف بدران إلي مراجعة الفريق لرصيد الأدوية والمستلزمات الطبية والمنصرف منهم وتوافر رصيد من الأمصال مع تحويل المتغيبين عن العمل للشؤون القانونية.

هذا وتابع الفريق خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة المقدمة بالوحدات مؤكداً علي خطة المتابعة الدورية لمنافذ الخدمة الصحية خلال فترات العيد وعرض تقارير المتابعة لتلافي المعوقات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وكان الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، قد عقد إجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة، المركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية وذلك لمناقشة الإستعدادات بالمنشئات الصحية لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وخلال الإجتماع وجه الدكتور بدران بضرورة التأكد من رفع درجة جاهزية المستشفيات لإستقبال كافة الحالات المرضية التي قد ترد الي المستشفيات والعمل علي تواجد الفرق الطبية الكافية لتقديم الرعاية اللازمة للمترددين.

وأكد بدران خلال الإجتماع علي جاهزية الأقسام ، العناية المركزة ، العمليات ، الحضانات والإستقبال والطوارئ.

كما ناقش الدكتور محمد بدران خلال إجتماعه ومديري المستشفيات وفي حضور الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ وأسس العمل بها والتطبيق المرن لها وكيفية بلورتها لزيادة دخل صناديق المستشفيات والتى يمكن من خلالها الصرف على تحسين خدمات المستشفيات.

هذا وقد ناقش الإجتماع أُطر رفع مستوي مكافحة العدوي وبروتوكول التعامل مع المضادات الحيوية بالمستشفيات وأثرها علي صحة المواطنين.

و أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تجهيز ٣٢٠٨ مسجد بمختلف قرى و مراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك ، فضلا عن تجهيز ١٠٠ ساحة لإقامة صلاة العيد طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف.

و أضاف الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن الساحات التي جرى تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك كائنة في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، ومستعدة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، بالإضافة إلى أنه سيتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة لتأدية صلاة عيد الفطر، منوهًا بالالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. وأشار جبر ، إلي انه سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاه بنصف ساعة ، كما سيتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام وكذلك السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك .