مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة|خالد الصاوي يعترف بقتل فراس سعيد

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج تشاجر هالة - سلوى خطاب، مع فؤاد- خالد الصاوي، بعدما قرر الاعتراف بابنته، وقام فؤاد بخنقها وهددها بأن مصيرها سيكون نفس مصير معتز- فراس سعيد، وتفاجأت هالة أن فؤاد قد قتل معتز، ولكنه بعدما تركها هددته هي أنه لو كتب شيئا باسم صدفة ستهد المعبد على مافيه.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا كثيرة، حيث قرر فؤاد- خالد الصاوي، أن يعترف بابنته صدفة- ريهام حجاج، واتصل بها أمام زوجته هالة- سلوى خطاب، وطلب منها أن يقوموا بعمل DNA، وانهالت عليه هالة بالشتائم ورفضت ما يقوم به ولكنه لم يكترث لكلامها وأكمل محادثة صدفة واتفقا على موعد لعمل التحليل.

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر النجمة ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تعرض قناة dmc حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، والنجم خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.