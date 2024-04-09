هايتي| الشرطة تستعيد سفينة شحن اختطفتها عصابات

قالت وكالة الشرطة الوطنية في هايتي، إنها عثرت على سفينة شحن مخطوفة محملة بالأرز بعد معركة بالأسلحة النارية مع عصابات قبالة ساحل العاصمة بورت أو برنس.

قبالة ساحل العاصمة بورت

وقالت السلطات في بيان إن ضابطي شرطة أصيبا وقتل عدد غير محدد من أفراد العصابة في تبادل إطلاق النار الذي استمر خمس ساعات.

وأضافت الشرطة أن المسؤولين عن الاختطاف كانوا أعضاء في عصابتين ، تدعى 5 ثوان وعصابة طالبان ، التي استولت على سفينة النقل Magalie يوم الخميس أثناء مغادرتها ميناء فارو.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية راديو تيلي ميترونوم أن العصابات اختطفت كل من كان على متن السفينة وسرقت حوالي 10,000 كيس من الأرز من أصل 60,000 كيس كانت تحملها.

العنف المستمر

وتصاعد عنف العصابات في هايتي، منذ أواخر فبراير شباط حيث تكافح إدارة الشرطة التي تعاني من نقص التمويل لقمع الهجمات.

كما بدأ المسلحون في استهداف البنية التحتية الحكومية الرئيسية.

وقامت العصابات بعدة محاولات للاستيلاء على القصر الوطني في محاولة أخيرة للسيطرة الكاملة على العاصمة.

وأمرت الشرطة يوم الاثنين بإخلاء منطقة تشامب دي مارس بالقرب من القصر الوطني في وسط بورت أو برنس مع اندلاع إطلاق نار كثيف في مكان قريب.

وافق رئيس وزراء البلاد أربيل هنري، في 12 مارس على الاستقالة بمجرد إنشاء مجلس رئاسي انتقالي.

تواجه هايتي مرة أخرى موجة من الفوضى تغذيها حروب العصابات المستمرة، والتي تصاعدت منذ اغتيال رئيس البلاد عام 2021.

أصبح قادة العصابات أكثر عنفا وتمكينا ، مستفيدين من فراغ السلطة في الدولة الكاريبية للنمو في القوة.

مع استمرار العصابات في الهياج في جميع أنحاء هايتي ، لا يزال رئيس الوزراء المحاصر أرييل هنري ممنوعا من دخول البلاد بسبب إغلاق المطار.

فيما يلي نظرة على كيفية وصول هايتي إلى هذه النقطة:

يناير 2010 - هز هايتي زلزال بقوة 7.0 درجات ، مما أسفر عن مقتل حوالي 220،000 شخص ودفع هايتي إلى أزمة إنسانية.

يوليو 2021 - اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في منزله على يد مجموعة من المرتزقة الأجانب في مؤامرة تقول السلطات إنها شاركت فيها نخبة من ضباط الشرطة الهايتية يستحوذ القتل على اهتمام العالم ويثير دوامة عنف العصابات التي تعمقت شهرا بعد شهر.

يناير 2023 - بعد فشل حكومة هايتي في إجراء الانتخابات ، مشيرة إلى مستويات غير مسبوقة من عنف العصابات ، تم تجريد هايتي من آخر مسؤوليها المنتخبين ديمقراطيا ويقول النقاد إنه أدى إلى تفاقم الاضمحلال الديمقراطي وحول البلاد إلى "ديكتاتورية" بحكم الأمر الواقع.

29 فبراير 2024 - نفذت عصابات هايتي سلسلة من الهجمات المنسقة في جميع أنحاء عاصمة هايتي ، بورت أو برنس ، مما أسفر عن مقتل أربعة ضباط شرطة على الأقل زعيم العصابة القوي جيمي شيريزييه ، المعروف باسم باربيكيو ، يعلن مسؤوليته عن الهجمات.

ويقول شيرزييه إنه كان يهدف إلى القبض على الشرطة والمسؤولين الحكوميين ومنع عودة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي كان في كينيا للضغط من أجل قوة الشرطة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة لمحاربة العصابات في هايتي.

1 مارس - هنري يوقع اتفاقا مع كينيا لنشر 1000 ضابط شرطة في الدولة الكاريبية لمكافحة عنف العصابات ، وهي عملية مضنية أجلتها محكمة قضت بأن النشر غير دستوري.

2 مارس — تواصل العصابات في هايتي تنفيذ الهجمات، وهذه المرة اقتحمت اثنين من أكبر السجون في البلاد وأطلقت سراح أكثر من 4000 سجين ودفع ذلك الشرطة إلى طلب المساعدة على وجه السرعة لأنها تقول إن قوات الأمن منهكة.

3 مارس - حكومة هايتي تعلن حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي ، على أمل السيطرة على انفجار العنف.

4 مارس - عصابات مدججة بالسلاح تحاول السيطرة على المطار الدولي الرئيسي في هايتي ، مما أدى إلى إغلاق الرحلات الجوية وتأجيج الفوضى حيث لا يزال رئيس الوزراء أرييل هنري خارج البلاد بعد رحلة إلى كينيا وهذا يدفع الكثيرين في هايتي إلى التساؤل عن مكان زعيمهم.

5 مارس - هنري يهبط في بورتوريكو بعد أن أعلن زعيم العصابة شيريزييه الحرب عليه فعليا وكان رئيس الوزراء على متن طائرة مستأجرة متجهة إلى جمهورية الدومينيكان، التي تشترك في جزيرة هيسبانيولا مع هايتي، ولكن تم تحويل مسار الرحلة بعد أن أعلنت البلاد تعليق الحركة الجوية مع هايتي.

6 مارس - مع استمرار حرمان هنري المحاصر من دخول بلاده ، بدأ السياسيون الهايتيون في تشكيل تحالفات والتنافس على السلطة يواجه هنري ضغوطا متزايدة للاستقالة من داخل هايتي ودوليا.

7 مارس - هايتي لا تزال مشلولة حيث واصلت العصابات هياجها. تمدد البلاد حظر التجول الليلي وإجراءات حالة الطوارئ في هذه الأثناء ، يظل زعيم البلاد هنري صامتا أثناء سفره حول العالم ويحاول التفاوض على طريق العودة إلى بلاده ، وهو أمر يبدو غير مرجح بشكل متزايد.