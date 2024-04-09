Fallout TV تأتي إلى Prime Video قبل يوم واحد من الموعد المتوقع

Fallout، وهو مسلسل تلفزيوني مقتبس من سلسلة Bethesda لألعاب RPG ما بعد نهاية العالم، سيصل إلى Prime Video في وقت أبكر مما كان متوقعًا. سيتم عرض جميع الحلقات الثمانية على خدمة البث في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 10 أبريل.

هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها أمازون تاريخ الإصدار. كان من المفترض في الأصل أن يتم عرض المسلسل لأول مرة في 12 أبريل، لكنه تم نقله قبل يوم واحد عندما تم إصدار مقطع دعائي الشهر الماضي.

إذا شاهدت الحلقة الأولى بمجرد وصولها إلى Prime Video، فستتمكن من المشاركة في العرض الأول المباشر للمعجبين على مستوى العالم. يمكنك اختيار فصيلك والتفاعل مع المشاهدين الآخرين في الدردشة المباشرة.

تم إنشاء Fallout بواسطة جوناثان نولان وليزا جوي، وهما نفس الثنائي الذي كان وراء Westworld. قام نولان (شقيق كريستوفر نولان) بإخراج الحلقات الثلاث الأولى. أحدث المقطع الدعائي مظهرًا ونبرة كوميدية قاتمة للألعاب.

نأمل أن ينجح العرض نفسه في تحقيق النجاح من خلال تقديم قصة وعروض قوية. من المؤكد أن وجود فريق عمل قوي يتضمن Walton Goggins سيساعد بالتأكيد على الجبهة الأخيرة.