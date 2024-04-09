مشاهدة ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت في دوري أبطال أوروبا 2024
مشاهدة ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت في دوري أبطال أوروبا 2024
مشاهدة ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت في دوري أبطال أوروبا 2024 ينتظر عشاق الساحرة المستديرة القمة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء بملعب " سانتياجو بيرنابيو " في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهما أغلى فريقين في العالم في الوقت الحالي .
وتبلغ القيمة السوقية لفريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي نحو " 1600 " مليون يورو، حيث تبلغ قيمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي " 709 " ملايين يورو، في حين أن قيمة فريق بيب جوارديولا هي " 900 " مليون يورو .
ويعد الثنائي جود بيلينجهام وإرلينج هالاند نجما ريال مدريد ومانشستر سيتي الثنائي الأعلى قيمة تسويقية في المباراة، بـ 180 مليونا لكل منهما .
مشاهدة ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت
تتوجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، لمتابعة المباراة المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي يستضيف فيها ريال مدريد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في نهائي مبكر للبطولة.
ويحل مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي والفائز بالثلاثية، ضيفًا على حامل الرقم القياسي للفوز بلقب الأبطال، في المواجهة للعام الثالث تواليًا التي تجمع بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال آخر 3 نسخ، والتي كانت آخرها الموسم الماضي وانتهت بهزيمة تاريخية للريال على ملعب السيتي بنتيجة 0-4.
لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا
لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا
ويسعى الميرنجي مستضيف اللقاء للرد والثأر من تلك الهزيمة أمام جماهيره، واستغلال مستواه الجيد هذا الموسم في الدوري حيث يتصدر ترتيب الليغًا برصيد 75 نقطة، ونجح الملكي في الوصول إلى الدور ربع النهائي بعد تجاوز فريق لايبزيغ الألماني.
بينما يدخل رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا ولديهم هدف إعادة تكرار الموسم الماضي التاريخي الذي حقق فيه الفريق الثلاثية (الدوري الإنجليزي، دوري الأبطال، كأس الاتحاد الإنجليزي) حيث يواصلون المنافسة على لقب الدوري مع أرسنال وليفربول، ونجحوا في الوصول لهذا الدور في الأبطال على حساب كوبنهاغن الدنماركي.
التقى الفريقان في 10 مواجهات في دوري أبطال أوروبا، انتصر الريال في 3 مواجهات، وفاز السيتي بـ 4 مباريات،. وفاز ريال مدريد بمباراة فقط خلال آخر 6 مواجهات في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي حيث تعادل في مباراة وخسر 4 مباريات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بدوري الأبطال 2024؟
مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للمسابقات الأوروبية في الوطن العربي، وستكون القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر شاشتها هي "beIN Sports HD 2".
لكن هناك عدد من القنوات التي ستذاع عليها القمة المرتقبة على الأقمار الصناعية الأوروبية، لعل أبرزها "Kanal A Slovenija, canale 5 italia, TV3+ Denmark".
تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم
يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم من خلال القمرين الصناعيين العربين عرب سات وسهيل سات، أما القنوات الأوروبية فتجدها على الأقمار والترددات التالية..
تردد القنوات الناقلة لمباراة الريال والسيتي اليوم
|القناة
|القمر
|التردد
|الترميز
|التصحيح
|beIN Sports HD 2
|نايل سات
|11013 أفقي
|27500
|2/3
|سهيل سات
|10810 أفقي
|27500
|2/3
|Kanal A Slovenija
|Eutelsat W2
|11221 أفقي
|30000
|3/4
|canale 5 italia
|Hot Bird 1-6
|11917 عمودي
|27500
|2/3
|TV3+ Denmark
|Astra 1A
|11977 عمودي
|27500
|3/4
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