مقتل 3 جنود تنزانيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية

قتل ثلاثة جنود تنزانيين، وأصيب ثلاثة آخرون عندما سقطت قذائف هاون معادية بالقرب من معسكرهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك).

قوة حفظ سلام في جنوب إفريقيا

وكانوا جزءا من قوة حفظ سلام في جنوب أفريقيا تم نشرها في ديسمبر من العام الماضي لمساعدة القوات الحكومية التي تقاتل متمردي حركة 23 مارس في الصراع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب.

وتضم القوة جنودا من جنوب أفريقيا وتنزانيا وملاوي من الوزن الثقيل العسكري.

وتفيد التقارير بأن الهجوم بقذائف الهاون وقع يوم الخميس الماضي وأن احتفالا لتكريم القتلى أقيم في مقر الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في عاصمة المقاطعة، غوما، يوم الاثنين.

وقالت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي أيضا إن جنديا من جنوب أفريقيا توفي في مستشفى أثناء علاجه من مشاكل صحية غير محددة.

وتكبدت القوة أولى خسائرها في منتصف شباط/فبراير عندما قتل جنديان من جنوب أفريقيا بقذائف الهاون في معسكر يبعد نحو 20 كيلومترا عن غوما عاصمة الإقليم.

وقال مصدر أمني كونغولي طلب عدم نشر اسمه إن الضحايا التنزانيين وقعوا في نفس المعسكر.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة ودول غربية رواندا المجاورة بدعم المتمردين في محاولة للسيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في المنطقة، وهو ادعاء تنفيه كيغالي.

يعاني الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية منذ ما يقرب من 30 عاما.

وبعد عدة سنوات من السكون، حملت جماعة M23 M23 التي يغلب عليها التوتسي السلاح مرة أخرى في أواخر عام 2021 واستولت على مساحات شاسعة من مقاطعة شمال كيفو.

أكد رئيس رواندا، بول كاغامي، استعداده للدخول في محادثات مع فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل معالجة الأزمة المستمرة في شرق الكونغو.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب جهود الوساطة التي تقودها الحكومة الأنغولية، حيث يعمل الرئيس جواو لورنسو كوسيط للاتحاد الأفريقي في أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع عقد في لواندا، عاصمة أنغولا، بين الرئيس كاغامي والرئيس لورنسو.

وأبلغ وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، الصحافة بأن الرئيس كاغامي وافق على الاجتماع بالرئيس تشيسيكيدي في وقت يحدده الوسيط.

وكشف الوزير أنطونيو كذلك أن كلا من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد وافقا على الاجتماع ، حيث يعمل وفدان وزاريان من كلا البلدين بنشاط من أجل تسهيل الحوار.

وأصدرت الرئاسة الرواندية بيانا أشارت فيه إلى أن الزعيمين "اتفقا على خطوات رئيسية نحو معالجة الأسباب الجذرية للصراع"، مما يشير إلى انفراجة محتملة في حل الأزمة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تصاعد التوترات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أدت الاشتباكات بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص، وفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة.

بيد أن الرئيس تشيسيكيدي طالب قبل هذا الاتفاق بانسحاب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية كشرط مسبق للاجتماع، وهو شرط تنفيه رواندا بشدة.

ويؤكد استعداد الرئيس كاغامي للدخول في حوار أهمية التعاون الإقليمي في التصدي للتحديات المعقدة التي تواجه منطقة البحيرات الكبرى.

وزادت الاتهامات بدعم رواندا لمتمردي حركة 23 مارس من تعقيد الوضع، حيث نفت كيغالي بشدة أي تورط لها في الصراع.

ويمثل الاجتماع المقبل فرصة لكلا البلدين لمعالجة هذه الادعاءات واستكشاف سبل التعاون البناء في حل الأزمة.