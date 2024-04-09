مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يلا شوت اليوم ، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب سانتياجو برنابيو، حيث ستشهد هذه الساحة المميزة مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. يترقب الجميع هذه اللقاء الذي يعد إحدى أبرز المواجهات في مسابقة الأندية الأبرز في القارة العجوز.

فريق ريال مدريد يتطلع إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه في مباراة اليوم، حيث يسعى لتحقيق الانتصار على حامل اللقب مانشستر سيتي والثأر للهزيمة التي تلقاها أمامهم في الموسم الماضي. في المباراة السابقة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، انتهت المواجهة بتعادل بهدف لكل فريق على أرض سانتياجو برنابيو، لكن في مباراة الإياب فاز مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، مما جعل لدى ريال مدريد رغبة قوية في الثأر وإثبات قدرته على الفوز.

ليس فقط الثأر هو ما يدفع ريال مدريد نحو الانتصار في هذه المباراة، بل أيضًا رغبتهم في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يسعون للفوز باللقب الخامس عشر في تاريخهم بالبطولة القارية الأرفع.

من جانبهم، وصل فريق مانشستر سيتي إلى هذا الدور بعد أداء ممتاز في مسار المسابقة، حيث تفوقوا على كوبنهاجن الدنماركي في دور الـ 16. يعلم السيتيزنس جيدًا تحديات مواجهة ريال مدريد، لكنهم يأملون في مواصلة الانتصارات والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

تتسم هذه المواجهة بالتوتر والتشويق، ومن المؤكد أنها ستكون مثيرة للجماهير على مستوى العالم. فرصة للاستمتاع بمهارات أبرز نجوم العالم ومشاهدة مباراة للتاريخ في ساحة الكرة الأوروبية.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

بالتالي، فإن مباراة اليوم ستكون حاسمة لمسار كل فريق في البطولة، حيث يسعى كل منهما للانتصار وتحقيق الفوز والتقدم نحو الهدف الأكبر، الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

يطلق الحكم صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد مع ضيفه فريق مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر، اليوم الثلاثاء، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات البطولة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يعلق التونسي عصام الشوالي على مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي، اليوم، والتي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.