مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30|انفجار القنبلة في أشرف بدون إصابات

بدأت أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُعرض على قناة on عقب أذان المغرب، بانفجار قنبلة في أشرف دون أي إصابة.

وانفجرت القنبلة التي وضعتها فتاة أجنبية لقتل أحد السفراء في أشرف حارس الكبير دون أي إصابات، ليشاهد البلوجر الانفجار ويتم بثه مباشر، فيتدخل الكبير ويحاول رشيهم بإرسال ديك رومي لهم علي غرفة البلوجر وزوجته، وكذلك تذاكر طيران إلى القاهرة، ويقنعهم بأن ما حدث جاء ضمن فقرات السيرك.

كما تعجب جميع الموجودين من أن القنبلة لم تصب أشرف، ليخبرهم الكبير أن أشرف لديه قدرات خاصة وتم استخدامة دوبلير في عدد من الأعمال الفنية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.

