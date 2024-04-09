عاجل
مشاهدة البث المباشر لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 09 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (يلا شوت) بث مباشر دوري الأبطال

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (يلا شوت) بث مباشر دوري الأبطال

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (يلا شوت) بث مباشر دوري الأبطال،تتجه أعين محبي كرة القدم حول العالم نحو ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، العاصمة الإسبانية، لمتابعة المباراة المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. سيستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في هذا النهائي المبكر للبطولة.

ويستقبل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بالثلاثية، مانشستر سيتي، حامل الرقم القياسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تجمع الفريقين في النسخة الثالثة على التوالي من البطولة. وقد انتهت المباراة الأخيرة بفوز ساحق للفريق الإنجليزي على ريال مدريد بنتيجة 4-0 على ملعبهم في الموسم الماضي.

ويسعى ريال مدريد المضيف لهذا اللقاء إلى الانتقام من تلك الهزيمة أمام جماهيره، والاستفادة من أدائه الممتاز هذا الموسم في الدوري حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 75 نقطة، وقد تمكن الفريق من الوصول إلى ربع نهائي البطولة بعد تغلبه على فريق لايبزيغ الألماني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (يلا شوت) بث مباشر دوري الأبطال

أثناء دخول فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، يسعون لتحقيق نجاحات مثل تلك التي حققها العام الماضي، حيث فازوا بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي. يستمرون في المنافسة على لقب الدوري مع أرسنال وليفربول، وتمكنوا من التأهل للدور التالي في دوري الأبطال بفوزهم على كوبنهاغن الدنماركي.

التقى الفريقان في 10 مواجهات في دوري أبطال أوروبا، وانتصر الريال في 3 مباريات، بينما حقق السيتي الفوز في 4 مواجهات. ولم يفز ريال مدريد سوى في مباراة واحدة من أصل 6 مباريات أخيرة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا في مباراة وخسر الريال 4 مباريات.

متى موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا 

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا 

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم من خلال القمرين الصناعيين العربين عرب سات وسهيل سات، أما القنوات الأوروبية فتجدها على الأقمار والترددات التالية..

تردد القنوات الناقلة لمباراة الريال والسيتي اليوم

القناةالقمرالترددالترميزالتصحيح
beIN Sports HD 2نايل سات11013 أفقي275002/3
سهيل سات10810 أفقي275002/3
Kanal A SlovenijaEutelsat W211221 أفقي300003/4
canale 5 italiaHot Bird 1-611917 عمودي275002/3
TV3+ DenmarkAstra 1A11977 عمودي275003/4


كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم

بحصول قنوات بي إن سبورت على حقوق دوري أبطال أوروبا 2024، فيمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم من خلال تطبيق "TOD" أو "beIN CONNECT".

الجريدة الورقية