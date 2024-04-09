قبل عيد الفطر.. وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى

قامت كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن مع وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى والتى تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك.

شملت الإجراءات نشر الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات فى ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامنا ًمع أجازة العيد، كما يتم رصد الحالة المرورية على الطرق من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الإنضباط المرورى حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما تضمنت خطة وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات عيد الفطر المبارك إنتشاراً أمنياً موسعاً بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات.

وامتدت الخطة الأمنية إلى نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل والتى تعد مقصداً رئيسياً للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للإستمتاع بالرحلات النيلية وتهدف إلى ضمان إلتزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

ومن جانبها تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.

ويأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع درجات الإستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء غلق كلي لمسطح نفق الملك الصالح اتجاه محور الكورنيش لمدة 6 أيام.

غلق نفق الملك الصالح اتجاه محور الكورنيش لمدة 6 أيام



تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الأنفاق محطة مترو الملك الصالح؛ الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمسطح نفق الملك الصالح للقادم من صلاح سالم تجاه محور الكورنيش.

كما يتم استقطاع عرضى بجوار الرصيف الأيمن بمحور صلاح سالم «نفس الإتجاه» بداية من تقاطعه مع شارع حسن الأنور وصولًا لنفق الملك الصالح والاستبقاء على حركة المرور.

وقال مصدر أمنى: يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة الـ 12,5 صباح يوم الأربعاء الموافق 10/4/2024 ولمدة 6 أيام ليلًا ونهارًا.