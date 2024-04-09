عمرو الليثي يهدي "أم ياسر" مبلغًا ماليًا

أدخل الإعلامي عمرو الليثي، الفرحة والسعادة على السيدة أم ياسر في محافظة القليوبية، خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة".

وتقوم السيدة أم ياسر، ببيع الخضرة في الشارع، وتقوم بشرائها من منطقة شبين، مؤكدة أن الرازق هو الله، وقامت بالدعاء للإعلامي عمرو الليثي، قائلة: "يعود عليك الأيام بخير بحق الأيام المفترجة، ويرزقك برزقهم، ويجعلك مستور ويبعد عنك ولاد الحرام".

وشددت على أن لديها 6 أبناء، هما ياسر ومحمد ومصطفى وإسماعيل، وتوفى أحد أبناءها وزوجها في حادثة، موضحة أنها تقوم بالصرف على نفسها وعلى أسرتها، وعن أمنيتها في آخر أيام شهر رمضان، تابعت: "نفسي في حج، وأفرح بابني إسماعيل".

وأهداها الإعلامي عمرو الليثي، مبلغ مالي 3 آلاف جنيه من فاعلي الخير.

وحل الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ضيفا على تلفزيون فلسطين، في برنامج" مع "رئيس التحرير" تقديم محمد البرغوثي.

ووجه الليثي في بداية حديثه تحية شكر وتقدير إلي الشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه كما وجه تحية إلي الرئيس ابو مازن والذي حرص علي الاطمئنان علي صحته بعد تعرضه لحادث من خلال اتصال هاتفي .. مضيفا: انني والحمد لله بصحة جيدة وهذه هي ضريبة المهنة وهذا شئ بسيط بجانب ما يقدمه الإعلاميين الفلسطينين من تضحيات كبيرة.

كما وجه الليثي تحية شكر وتقدير الي الإعلام الفلسطيني المهني الحر والذي يواجه التحديات بكل شجاعة ويقدم تغطية محترمة ومتميزة.

جريمة حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني

وأضاف الليثي تن ما تقوم به قوات الاحتلال من إبادة جماعية هو جريمة حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني ويجب أن يتم محاكمتهم ، مشيرا إلي فوزه بحائزة المركز الكاثوليكي وأهداها إلى الصحفي والمراسل الفلسطيني وائل الدحدوح لأنه رمز للإعلام ونضال الشعب الفلسطيني.