وفاة سيدة تحت عجلات تروسيكل بالفيوم

لقيت سيدة بالفيوم في العقد السادس من عمرها مصرعها قبل أذان المغرب بدقائق ،إثر تعرضها لحادث دهس تحت عجلات تروسيكل أمام مقابر الروضة بطريق طامية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية باستقبال مستشفى طاميه المركزى سيدة في العقد السادس من العمر جثة هامدة متأثرة بجراحها.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة رئيس المباحث وبالمعاينة تبين أنه أثناء ذهاب السيدة لزيارة ابنها بمقابر الروضة وأثناء عبورها الطريق فوجئت بتروسيكل يأتي بسرعة جنونية قام بدهسها ،على أثر ذلك لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

تقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى طامية المركزي وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي امرت بتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وتولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق أصيب 17 شخصًا بالفيوم بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في تصادم بين سيارة ميكروباص و ونش وانقلابهما بسبب شدة التصادم، اليوم الثلاثاء ، على الطريق السياحي أمام شركة الملاحات فى مركز شرطة ابشواي بالفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما، وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي ، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و ونش، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت على الفور اجهزة الامن إلى مكان البلاغ ، وتبينّ إصابة 17 شخصًا ، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.ودفع مرفق إسعاف الفيوم، ب8 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل 10 من المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي ، وإدخالهم قسم الاستقبال والطوارئ ، وتم اسعاف 7 مصابين مكان الواقعه بعد رفضهم النقل الي المستشفي ، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.