أمطار رعدية على أنحاء محافظة الشرقية

تعرضت محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء وقفة عيد الفطر المبارك 2024، لموجة من الطقس السيء، بدأت برعد وبرق وتكاثر السحب في معظم سماء المحافظة، أعقبها أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة رعدية على مناطق متفرقة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وأدت إلى غرق غالبية شوارع التي أصابها المطر.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، تأهبها لمواجهة أية تداعيات جديدة قد تنتج خلال الفترة المقبلة نتيجة للتقليات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك الذي يبدأ غدا الأربعاء.

وقال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنّ البلاد تتعرض خلال الفترة الحالية لمنخفض جوي يؤدي لحالة من عدم الاستقرار.

وأضاف، الحالة الجوية تشمل هطول تتراوح بين متوسطة وغزيرة، موضحا أنه من المتوقع سقوط الأمطار على شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقية و شمال الوجه البحري)، تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها علي السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن حركة الرياح تنشط على كافة الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر، ناصحا المواطنين بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات.

وعن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر، أوضح القياتي إنه بداية من غد الأربعاء أول أيام العيد سيبدأ المنخفض الجوي في الاتجاه نحو الشرق، وتظل أطرافه تؤثر على الشمال الشرقي، وتتلاشى فرص الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن برفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.