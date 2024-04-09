الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زحام في أسواق البحيرة قبل ساعات من العيد

زحام في أسواق البحيرة
زحام في أسواق البحيرة

شهدت أسواق الملابس والأحذية  بمدن وقري محافظة البحيرة ، اليوم الثلاثاء وقبل ساعات قليلة من قدوم عيد الفطر المبارك ، زحاما شديدا سواء المحلات الراقية ، أو الأسواق الشعبية والباعة الجائلين ،

حيث أقبل المئات من المواطنين علي الأسواق لشراء ملابس العيد والأحذية الجديدة لأبنائهم وإدخال الفرحة علي قلوبهم 

تجولت (بوابة الوفد ) في عدد من الأسواق ببعض مدن وقري المحافظة ، للتعرف عن قرب عن آراء المواطنين في الأسعار ، ولماذا إنتظارهم حتي اليوم الأخير من شهر رمضان المعظم ، لشراء إحتياجات أبنائهم 

في البداية أكدت شادية حسن _ ربة منزل _ كل عام إنتظر  حتي اليوم الأخيرمن شهر رمضان المبارك ، وأنزل الأسواق لشراءإحتياجات أبنائي الثلاثة ، سواء ملابس العيدأو الأحذية الجديدة ، وتضيف إنتظاري حتي الساعات الأخيرة من الشهر المبارك ، ليس بأمر هين ، ولكني مجبرة علي الشراء قبل ساعات قليلة من قدوم العيد ، حتي أكون قد تمكنت من تجهيز المبالغ اللازمة لشراء إحتياجات أبنائي ، خاصة من الإرتفاع الشديد في الأسعار التي وصلت إلي أرقام فلكية ، تفوق إمكانياتي بكثير .

ويقول علي خميس - عامل نظافة – جئت أنا وزوجتي اليوم قبل قدوم عيد الفطر بيوم واحد لشراء إحتياجات العيد لأبنائي ثلاثة أولاد وإبنة واحدة ، بعد أن أكرمني الله بالأموال اللازمة من أهل الخير ، وسوف أقوم بشراء طقم ملابس واحد لكل إبن من أبنائي ، وكذلك حذاء لكل منهم ، وهو مايناسب إمكانياتي المادية ، والمهم عندي أن أدخل البهجة علي قلوب ابنائي في تلك الأيام المفترجة .

وتقول صابرين فرج - ربة منزل – طوال شهر رمضان أقوم بالتجوال في الأسواق للتعرف علي أسعار الملابس والأحذية ، ثم أقوم بإختيار الملابس والأحذيةالتي تناسب إمكانياتي المادية ، حيث أنني أرملة ولا أملك سوي معاش زوجي رحمة الله .

ويقول خالد فتحي - عامل محارة – أنتظر كل عام حتي أواخر شهر رمضان ، لضمان إنخفاض أسعار الملابس والأحذية ، حيث يتساهل أصحاب المحلات التجارية في اليوم الأخير من الشهر المبارك ، لتصريف البضائع خاصة من ركنها مدة كبيرة ،خاصة وأنة يحدث ركود بأسواق الملابس الجاهزة والأحذية لمدة أسابيع طويلة بعد عيد الفطر المبارك , وبالتالي أقوم بتوفير مبالغ من فارق الأسعاربعد إنخفاضها

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