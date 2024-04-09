مرسال عضو التحالف الوطني: نرعى أكثر من 530 طفلًا مصابًا بـ"PKU" شهريًا

أعلنت هبة راشد، المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المؤسسة ترعى اكثر من ٥٣٠ طفلًا مصابًا بمرض PKU شهريًا، حيث تقدم لهم وجبات غذائية تتناسب مع المرض بشكل مجاني.

وأضافت راشد أنه تم افتتاح أول مخبز خيري في محافظة قنا لمرضى الـPKU - وهو أحد أمراض التمثيل الغذائي وحساسية الطعام - لخدمة الأطفال المرضى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التأهيل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتحت إشراف اللواء الطيار أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضحت أن بيت مخبز مرسال الموجود بمحافظة قنا يهدف لخدمة الأطفال في جميع أنحاء الصعيد باعتباره الأول من نوعه في مصر وربما في العالم العربي، لافتة إلى أن جميع الأطفال يستحقون السعادة في العيد مع أغذية خالية من المخاطر المرتبطة بهذا المرض الوراثي النادر.

وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال، إلى أن مشروع ال PKU بالمؤسسة يهدف إلى خدمة الأطفال بمختلف انحاء الجمهورية من خلال خدمات المؤسسة الطبية والاجتماعية والغذائية، ويضم حتي الان عدد 1148 طفل وشاب مسجلين بالمؤسسة.

أما عن عدد الأطفال الذين يتم خدمتهم أوضحت أنهم 512 طفل وشاب، يتم تقديم الخدمة الغذائية لهم بشكل اساسي بالمشروع عن طريق تقديم سلة غذائية مكونة من دقيق خلي من البروتين وكيك وجبنة وبديل برجر وخميرة.

ويتم توزيع السلال الغذائية للحالات عن طريق ارسالها بالبريد المصري عقب تجهيزها وتعبئتها من المصنع و تسلم حتي باب المنزل، حسب راشد، مؤكدة أنه تم توسيع نطاق العلاقات بالمشروع عن طريق التواصل مع مسئولي التمثيل الغذائي بوزارة الصحة و عمل زيارات متكررة لمراكز الارشاد الوراثي بمختلف المحافظات.

ولفتت إلى أنه تم العمل علي بروتوكول تعاون مع مؤسسة التأهيل الاجتماعي بقنا لتحسين و تطوير مخبز التمثيل الغذائي بمركز الحكيم بقنا، لتقديم المنتجات المخبوزة بجودة عالية و بشكل متميز لأطفال الـPKU بشكل أساسي وأطفال التمثيل الغذائي بشكل عام.

وتابعت: نستهدف العمل علي توفير المنتج المطلوب للمرضي بشكل يسمح للقادرين علي الشراء وغير القادرين علي ايجاد المنتج بسهولة من خلال خدمات المؤسسة.