ديمبلي ومبابي يقودان تشكيل باريس المتوقع أمام برشلونة

يرغب باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز خلال مواجهة برشلونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ويبحث لويس إنريكي، المدير الفني للفريق العاصمي عن الوصول للدور نصف النهائي، خاصة وأنه يرغب في كتابة التاريخ كأول مدرب يقود باريس سان جيرمان لتحقيق أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.

ديمبلي ومبابي على رأس تشكيل باريس أمام برشلونة

يتوقع أن يدفع لويس إنريكي بالثنائي الفرنسي عثمان ديمبلي وكيليان مبابي في مواجهة البارسا، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي دانيليو بيرالدو_ هيرنانديز.

خط الوسط: فابيان_ فيتينو_ إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي – ديمبلي_ كولو مواني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة العملاق الباريسي أمام البارسا في تمام التاسعة من مساء الغد الأربعاء، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء معقل البي إس جي.

وتُذاع المباراة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق بث الشامبيونزليج الأوروبي.