طبيب مصري يشارك فى أكبر مؤتمر طبى رياضى فى مدريد

يشارك الطبيب المصري المتخصص فى العلاج الطبيعي الدكتور إبراهيم عنبه فى

أكبر مؤتمر للطب الرياضي في العالم والمقام في نسخته ال ٣١ علي استاد أتليتكو مدريد شهر مايو المقبل .. المؤتمر يجمع دكاترة الأندية والمنتخبات من مختلف بلاد العالم بمشاركة ٨٠ دولة .

اختيار دكتور إبراهيم عنبة استشاري العلاج الطبيعي للطب الرياضي واصابات الملاعب لإلقاء محاضرتين يعد السابقة الأولى من نوعها كمحاضر مصري في هذا الحدث الضخم برعاية الفيفا ..سبق وأن قام بالمشاركه في النسخة الماضية في لندن بإلقاء محاضرة شهر مايو الماضي بمركز مؤتمرات الملكة كوين اليزابيث في ويست مينستر وكانت المحاضرة عن كيفية انخفاض معدل الأصابات في فريق كرة القدم نادي الزمالك عن طريق استخدام القياسات الحديثة خلال موسمي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ .. وتعد المشاركة هذه المرة بمحاضرتين سبق يحدث لأول مرة علي مستوي الطب الرياضي في مصر والمحاضرة الأولي بعنوان دور العلاج الطبيعي في كأس العالم لكرة القدم فوق الخمسين عام في إنجلترا ٢٠٢٣ والمحاضرة الثانية عن دور وأهمية القياسات الوظيفية في الحد من الاصابات العضلية للرياضيين.