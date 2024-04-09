صور| زحام بأسواق الأقصر تزامنًا مع وقفة عيد الفطر

تشهد أسواق محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تزاحمًا للمواطنين تزامنًا مع يوم وقفة عيد الفطر المبارك، حيث تحولت الأسواق مزارًا خلال هذا اليوم؛ لتلبية متطلبات الأفراد والمنازل استقبالًا لعيد الفطر.

ورصدت عدسة الوفد إقبال المواطنين على أكبر أسواق الأقصر، بمدينة إسنا جنوبي المحافظة، وهو سوق إسنا بشارع أحمد عرابي؛ إذ يضم هذا السوق محال تجارية متنوعة الأغراض؛ فمنها للملابس، وأخرى للمستلزمات الجلدية من الشنط والأحذية، فضلًا عن محال بيع الأقمشة والستائر، ومحال الأجهزة، ومستحضرات التجميل، كما يتفرع منه سوق الخضراوات والفاكهة.

وشهد سوق شارع أحمد عرابي، وسوق الأقصر بوسط المدينة، إقبالًا كبيرًا للمواطنين على مدار هذا الأسبوع، إلا أن التزاحم الملحوظ للمواطنين على الأسواق يزداد كعادة أهل الأقصر في اليومين السابقين للعيد، وسط أجواء من الفرحة تكسو وجوه المواطنين؛ ابتهاجًا بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب مواطنون عن سعادتهم بقدوم عيد الفطر، مؤكدين أنه رغم ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المطلوبة، إلا أنهم يُقبلون على الشراء لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب ذويهم وأبنائهم.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد استقبل الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق له للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر وفد الكنيسة الأرثوذكسية عن خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المُبارك ، مؤكدين على الروح الوطنية والمحبة التي تجمع بين أبناء هذا الوطن، متمنين دوام النجاح والتقدُم لمصرنا الحبيبة.

ورحب محافظ الأقصر بوفد الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدا على أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصريّ، يُشير إلى روابط المودة والمحبة بينهم، داعياً المولىٰ عز وجل أن يحفظ مِصْرَنا الغالية وأن ينعُم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والإستقرار والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.