قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن قيمة زكاة الفطر للفرد والتي قدرتها بحوالي ٣٥ جنيهًا، بزيادة عن الحد الأدنى، مضيفة: “طلع أكثر من ٣٥ جنيهًا لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ٣٥ جنيهًا”.

وأوضحت الإفتاء المصرية، موعد إخراج الزكاة والذي يكون بداية من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد، مؤكدة أنه لا مانع من إخراجها يوم العيد حتى غروب الشمس وفقا لمذهب الشافعية ومن وافقهم.

وأكدت دار الإفتاء، أنه في حالة إخراجها بعد صلاة العيد، تكون صدقة وليست زكاة.

موعد صلاة عيد الفطر

القاهرة:- 5:58 صباحا.

الإسكندرية:- 6:03 صباحا.

مطروح:- 6:13 صباحا.

بورسعيد:- 5:53 صباحا.

السويس:- 5:53 صباحا.

العريش:- 5:47 صباحا.

الطور:- 5:50 صباحا.

دمنهور:- 6:01 صباحا.

طنطا:- 5:59 صباحا.

المنصورة:- 5:57 صباحا.

الزقازيق:- 5:57 صباحا.

الضبعة:- 6:09 صباحا.

العلمين:- 6:07 صباحا.

واحة سيوة:- 6:22 صباحا.

موط (الداخلة):- 6:11 صباحا.

الفرافرة:- 6:14 صباحا.

البويطي:- 6:09 صباحا.

باريس:- 6:06 صباحا.

المحلة الكبرى:- 5:59 صباحا.

الحمام:- 6:05 صباحا.

نجع حمادي:- 5:58 صباحا.

15 مايو:- 5:58 صباحا.

السادات:- 6:01 صباحا.

الصالحية الجديدة:- 5:55 صباحا.

العاشر من رمضان:- 5:56 صباحا.

العاصمة الإدارية الجديدة:- 5:56 صباحا.

العبور:- 5:57 صباحا.

الفشن الجديدة:- 6:02 صباحا.

المنصورة الجديدة 5:57 صباحا.

النوبارية الجديدة:- 6:03 صباحا.

بدر:- 5:56 صباحا.

بني مدار الجديدة:- 6:01 صباحا.

بورسعيد الجديدة سلام:- 5:52 صباحا.

بئر العبد الجديدة:- 5:51 صباحا.

توشكى الجديدة:- 6:02 صباحا.

حدائق العاصمة:- 5:56 صباحا.

الفيوم:- 6:01 صباحا.

بني سويف:- 6:00 صباحا.

المنيا:- 6:02 صباحا.

أسيوط:- 6:01 صباحا.

سوهاج:- 5:59 صباحا.

قنا:- 5:56 صباحا.

الأقصر:- 5:56 صباحا.

أسوان:- 5:56 صباحا.

الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله.

أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله.

وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.