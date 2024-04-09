مسلسل إمبراطورية ميم| موعد عرض الحلقة الأخيرة والقنوات الناقلة

ينضم مسلسل إمبراطورية ميم إلى الماراثون الرمضاني 2024، وسط الأعمال الدرامية المتنوعة بين الأكشن والاجتماعي والكوميدي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحاً. ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.

شهدت الحلقة 29 من مسلسل إمبراطورية ميم خروج خالد النبوي من السجن ورفع جميع التهم عنه، بأمر من صاحب الشركة العقارية، وذلك بعد تزوير نجله التوقيع الخاص به لعدم تحمل رؤية والده في السجن.

عاد خالد النبوي إلى منزله وفي أول مواجهة مع ابنه قام بسؤاله عن سبب تزوير التوقيع ظنًا منه طمعًا في المبلغ المادي الكبير الذي وضع مقابل البيع، كلن ابنه مروان واجهه بالحقيقة وأخبره بأنه لم يتحمل الضغط من الشركة ورؤية الحزن في عيون أخوته بسبب دخول والده إلى السجن.

أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م” نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة. يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيا سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في مسلسل “إمبراطورية م” كل من خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة