اقتصادي: الطروحات الحكومية "كلمة السر" لدفع أداء البورصة المصرية

قال الخبير الاقتصادي، حسام عيد، محلل أسواق المال، إن هناك العديد من القطاعات الواعدة في البورصة ويجب البحث عن الفرص والشركات ذات العائد والمردود الكبير.

بيان عاجل من البورصة المصرية

وقال “عيد”، خلال حواره ببرنامج “أرقام وأسواق”، المذاع على قناة "أزهري"، إن هناك فجوة كبيرة بين القيم العادلة والقيم السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة.

وشدد على أن قطاع الأسمدة والصناعات البتروكيماوي سيتصدر تعاملات النصف الأول من العام الجاري ثم قطاع العقارات الذي يشهد تدفقات وعروض استحواذ جديدة، وكذلك قطاع البنوك.

وأشار إلى أن الطروحات الحكومية الجديدة كلمة السر لجذب رؤس الأموال ودفع العجلة الاستمارات ومؤشرات البورصة المصرية.

وقع أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية و الدكتور محمود محيي الدين – رئيس جامعة "فاروس" بالإسكندرية بروتوكول تعاون في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والادخار والاستثمار التراكمي بالبورصة وذلك تعظيما للمساهمة في التنمية الشاملة في جمهورية مصر العربية وانطلاقا من رغبة الطرفين في تدعيم التعاون بينهما لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر.

وصرح أحمد الشيخ أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل المحور السادس من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والخاص بـ "الترويـج ونشـر الثقافـة الماليـة والتدريـب والعلاقات الدوليـة"، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم محاضرات لطلبة جامعة فاروس بالإسكندرية عن مبادئ البورصة ونموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS) وكذلك إعداد وتوزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات لطلبة الجامعة لنشر الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة، ونشر الثقافة المالية وإعداد المتميزين منهم ليصبحوا سفراء للبورصة المصرية. وأضاف الشيخ: سنتعاون مع جامعة فاروس بالإسكندرية في دعم بيئة المشروعات وريادة الأعمال وأيضا في مجال الذكاء الصناعي وتنظيم مسابقات الابتكار.

وصرح الشيخ بأن إدارة البورصة تبذل جهودا مستمرة في زيادة ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى الشباب عموما وطلبة الجامعات خصوصا لتشجيع استثمارات الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع. وأضاف: ارتفاع مستوى الثقافة المالية للشباب يسهم في تغيير طبيعة النمط الاستهلاكي لديهم، بما يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وزيادة معدلات الادخار والاستثمار بينهم.