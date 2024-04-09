مسلسل كوبرا الحلقة 14| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

شهد مسلسل كوبرا الحلقة السابقة، انتحال "كوبرا" والذي يلعب دوره محمد إمام بشخصية "قبطان" يدعى "خليل" ويستطيع أن يخدع المجاورين له، وذلك بعدما ساعدته "هالة فاخر" وأعطت له بدلة نجلها "فريد" القبطان لكي ينجح في السفر إلى لبنان على متن السفينة.

وتتوالى الأحداث، ويذهب "شيخون" والذي يلعب دوره مجدي كامل إلى "جمال هلال" ويطلب منه أن يعطي له الهارد الذي يبحث عنه عزيز الخيال لكي يضغط عليه، ويتفاجأ شيخون منن جمال أن الهارد يحمل اعتراف شقيقه "حربي" بقتل فرد أم البنك وليس كوبرا، لينفعل "شيخون" ويهدد "جمال" في عدم حصوله علي الهارد ولكن يخبره جمال أن من مصلحتهم أن الهارد يظل معه.

وشهدت الأحداث، وصول "كوبرا" إلى لبنان وهناك ذهب إلى صديقه "سلطة" والذي لعب شخصيته "أوس أوس" كضيف شرف وطلب منه أن يريد البقاء لديه لأنه يهرب من الشرطة، وتفاجأ كوبرا أن “سلطة” يعتاد أن يذهب إلي أقساك الشرطة في لبنان.

وتتوالى الأحداث، ويطلق "شيخون" سراح شقيقة كوبرا "الصغري" وتذهب إلى قسم الشرطة لكي تبلغهم بالذي حدث ولكنها تفقد الوعي ويتم نقلها إلى المستشفى، في نفس ذات الوقت تم القبض علي شيخون وهدده الظابط محمود عبد المغني أن لن يتركه ولا يرحمه وكد له أنه متورط في "جريمة قتل".

وشهدت الحلقة، ذهاب "كوبرا" إلى منزل "سلطة" في لبنان لكي يستريح من السفر وأثناء نومه تفاجأ بوجود عدة أشخاص موجهين المسدسات نحوه.

مسلسل كوبرا

مواعيد عرض مسلسل كوبرا والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل كوبرا الحلقة 14، عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد في الساعة 10 صباحاً.

كما سيتم عرض مسلسل كوبرا، على قناة إم بي سي مصر 2، MBC دراما، بجانب عرضه على منصة شاهد الرقمية.

أحداث مسلسل كوبرا

ويتناول مسلسل كوبرا أحداثا درامية شعبية، حول محمد إمام "كوبرا" ويقوم بدور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع توالي أحداث المسلسل تزداد الحلقات إثارة وتشويقا، حيث سيواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع ما بين الخير والشر.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل كوبرا يقوم بالمشاركة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجم محمد إمام، من بينهم: "منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة "أوس أوس"، علاء مرسي، دنيا ماهر" بالإضافة إلى نجوم آخرين، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

من ناحية أخرى، شارك الفنان بهاء سلطان في غناء التتر الدرامي لأحداث مسلسل كوبرا.

التتر الدرامي لمسلسل كوبرا من كلمات وألحان محمود طلعت.

أحدث أغاني بهاء سطان مارتحناش

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ بهاء سلطان من خلال أغنبة “مارتحناش”، التي اجتازت المليوني مشاهدة عبر يوتيوب.

أصعب حاجة في حياتك تبعد عن اي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن ايدينا ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش".