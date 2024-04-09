إصابة 17 شخصا في تصادم سيارة ميكروباص وونش بالطريق السياحي بالفيوم

أصيب 17 شخصًا بالفيوم اليوم بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و ونش وانقلابهما بسبب شدة التصادم، على الطريق السياحي أمام شركة الملاحات بدائرة مركز شرطة ابشواي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما، وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي ، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و ونش، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت على الفور اجهزة الامن إلى مكان البلاغ ، وتبينّ إصابة 17 شخصًا ، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.ودفع مرفق إسعاف الفيوم، ب8 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل 10 من المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي ، وإدخالهم قسم الاستقبال والطوارئ ، وتم اسعاف 7 مصابين مكان الواقعه بعد رفضهم النقل الي المستشفي ، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى وقت سابق أصيب 4 أشخاص بالفيوم إثر تعرضهم لحادث مروري بين عدد سيارات بالقرب من مدخل البرم بطريق الفيوم –القاهرة ،وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة ،بتلقيها بلاغاً من مرفق الإسعاف ،بوقوع حادث مروري بين عدد من السيارات بطريق الفيوم – القاهرة بالقرب من مدخل عزبة البرم دائرة مركز شرطة سنورس ووجود مصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن و سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالمعاينة تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واصطدم عدد من السيارات واسفر عن إصابة 4 أشخاص منهم 2 بحالة خطرة.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم ،وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها ،و حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.