إبراهيم ضيف: فخور بتألق النابغة الزهراء بمدح الرسول في أكبر مسابقة برمضان ٢٠٢٤

شهدت قرية النسيمية التابعة لمركز المنصورة أكبر مسابقة رمضانية لهذا العام تحت رعاية إبراهيم أحمد عبدالله وشهرتة « إبراهيم ضيف » الأمين العام للمجلس العربي للكوادر الشبابية، وبحضور العالم المصري الجليل الدكتور محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد بمصر والشرق الأوسط.

وتعتبر المسابقة دينية، بحثية، اجتماعية، تعليمية.

وافتتح الحفل فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد عبدالوهاب الطنطاوي.

وقدم الحفل الإذاعي الكبير الدكتور وليد الحسينى ، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم والتليفزيون المصري.

وتألقت خلال المسابقة النابغة الزهراء لايق في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت ليلة رمضانية وصفها الجميع باكبر حدث في شهر رمضان مختلف ومتنوع عن غيرة في رحاب تكريم حفظة كتاب الله.

وشهدت المسابقة تكريم حفظة القرآن الكريم ، وتكريم العديد من الأمهات المثاليات والمعلم المثالي.

كما شهدت المسابقة بحث عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في حفظ وفهم القرآن الكريم، لأكثر من 500 متسابق.