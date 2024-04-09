الشرقية تطلق حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن فريق التوعية بالشركة قام بإطلاق حملات توعوية ميدانية بمدينة أبو كبير، وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد، وكذلك خطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي الى انسدادها وحدوث أعطال بها، مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد، لافتا إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه، من خلال نشر ثقافة الحد من الاسراف، وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني، وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بطاقة تصميمية 51 ألف م3/ يوم على مرحلتين المرحلة الأولى بطاقة 600 ل / ث، والمرحلة الثانية 1200 ل / ث ، وبتكلفة مليار و 100 ألف جنيه ، للقضاء على ضعف وصول مياه الشرب لأهالي منطقة الشمال، ولتوفير كوب مياه نظيف للأهالي بمركزي الحسينية وأولاد صقر.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، تُساهم في تدعيم البنية الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030م.

أوضح المحافظ أن المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا؛ تساهم وبشكل كبير في توفير مياه الشرب النظيفة لأهالي مدينة منشأة أبو عمر وقرى «صان الحجر البحرية، صان الحجر القلبية، البكارشة، الناصرية، القصبي شرق» بمركز الحسينية وقرى «إبراهيم حسن، زور أبو الليل، بني عبس، كفر الفرايحة، جزيرة الشافعي، أبو عوينات» بمركز كفر صقر.